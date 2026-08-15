Milan oyuncusu Rafael Leao, teknik direktör Ruben Amorim'in kendisini "olumsuz bir etki" olarak gördüğünü öne süren sosyal medya paylaşımına, "Yalan söylüyorsunuz" diyerek yanıt verdi.

Portekizli milli oyuncu X platformunda pek aktif olmasa da, "La Gazzetta dello Sport" gazetesinin yayınladığı haberi yansıtan bir paylaşımı görünce harekete geçti.

Söz konusu haberde, Amorim'in Leao'yu Milan soyunma odası içinde olumsuz bir etki olarak gördüğü ve teknik direktörün, oyuncunun takım atmosferi üzerindeki etkisi konusunda endişeleri bulunduğu öne sürüldü.

Leao ise "Belki de siz yalan söylediğiniz içindir" şeklinde yanıt verdi ve bu yanıtına gülen yüz ifadeli üç emoji ekledi.

Kanat oyuncusu, bugün Manchester United'a karşı oynanacak hazırlık maçında takım kadrosunda yer almıyor; ancak bunun sebebi hafif bir sakatlık olup disiplin gerekçeleri değil.

Oyuncu ve kulüp yaz boyunca kendisini kadrosuna katmak isteyen bir takım bulmaya çalıştı; ancak şu ana kadar gelen tek düşük teklifler Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den geldi.

Bu tekliflerin hiçbiri, başlangıçta istenen 50 milyon euro ve buna ek olarak 10 milyon euroluk bonuslardan oluşan bedele yaklaşamadı; bu nedenle Rossoneri beklentilerini düşürmeye hazırlanıyor ve oyuncunun yalnızca 40 milyon euro karşılığında ayrılmasına izin verebilir.