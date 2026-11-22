Arjantinli futbolcu röportaj sırasında rahatsızlandı, ardından herkesi rahatlattı.

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Coşkulu kutlamadan korkuya. Önce 18 yıldır beklenen uluslararası bir kupanın sevinci, ardından büyük endişe dolu anlar: Unutulmaz bir geceydi. Roma ve Juventus'un eski Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes, bayıldı. Olay, Kolombiya'nın Barranquilla kentindeki Estadio Metropolitano Roberto Meléndez'de yaşandı. Paredes'in takımı Boca Juniors, Atletico Mineiro'yu 2-0 yenerek Copa Sudamericana şampiyonluğunu kazandı.

NE OLDU? 1994 doğumlu futbolcu, 58. dakikada yerini Tomás Belmonte'ye bırakarak sahadan çıkmak zorunda kaldı. Boca taraftarları adını haykırarak onu ayakta alkışladı. Oyundan çıkmasının nedeni, Kolombiya'da 35 dereceyi aşan kavurucu sıcakların yol açtığı tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı sıvı kaybıydı.

KORKU DOLU ANLAR: Buna rağmen Paredes, son düdüğün ardından kaptan olarak kupayı havaya kaldıracak gücü buldu. Tarihî başarıyı kutlarken sahada ailesiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Ancak kısa süre sonra kutlamanın yerini korku aldı. Görünür biçimde bitkin ve duygusal hâlde Dsports mikrofonlarının karşısına geçen futbolcu, başarı için teşekkür etmeye başladı. Ardından başını yana çevirip canlı yayında aniden yere yığıldı. Sağlık ekibi hızla yardımına koşarken yayın yönetimi görüntüyü hemen sahaya çevirdi.

DURUMU İYİ: Neyse ki endişe birkaç dakika içinde dağıldı. Paredes kısa sürede kendine geldi ancak tedbir amaçlı kontroller için Barranquilla'daki bir kliniğe götürüldü. Bu nedenle takımın Arjantin'e dönüşü birkaç saat gecikti. Boca Teknik Direktörü Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, basın toplantısında yaşananları şöyle anlattı: "İlk yarının sonlarına doğru baş dönmesi ve fiziksel olarak güçten düşme hissetmeye başlamıştı. Devre arasında toparlanmış görünüyordu ama ikinci yarının onuncu dakikasından sonra yanlara doğru hareket etmekte zorlandı ve değişiklik isteyerek dürüst davrandı. Sahadaki üstün yeteneğinin ötesinde, herkesin en iyi performansını ortaya çıkarmasını sağlayan olumlu bir lider."

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI: Endişeleri tamamen gideren ise Paredes'in kendisi oldu. Klinikten, üzerinde hâlâ Boca forması varken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve taraftarları rahatlatmak için fotoğrafa esprili bir mesaj ekledi: "İyiyim; bugün ve daima yaşasın Boca. Mesajlarınız için hepinize teşekkürler: Bunca dönüp durmaktan kaynaklanan bir baş dönmesiydi sadece!"