"Bence bir yaptırım uygulanmamalı. Bunun çocuklara iyi bir örnek teşkil etmediğinin farkındayım, ancak futbolun bir parçası da bu biraz daha şiddet içeren tarafıdır," dedi FC Barcelona'nın orta saha oyuncusu Salı günü gazetecilere ve şunları vurguladı: "Bana göre en mantıklı olan, onu maç sırasında sahadan atmak olurdu ve o zaman mesele kapanırdı. Ama dediğim gibi: Bence bunların hepsi futbolun bir parçası ve futbol her zaman böyle olmalı."

Ne olmuştu? Maçın bitiş düdüğünün ardından Paredes önce Eric Garcia’ya saldırmış, ardından Gavi’ye yönelmişti. Arjantinli oyuncu önce Gavi’yi boynundan yakaladı, ona bir itme hareketi yaptı ve sonunda bir yumrukla yere düşürdü. Ancak ilk başta düşünülüğün aksine, Paredes kırmızı kart görmedi. Hakem Slavko Vincic’in raporunda ilk başta sadece sarı kart belirtilmişti.

Ancak Pazartesi günü FIFA, Dünya Futbol Federasyonu Disiplin Komisyonu’nun “maç sonrası olaylarla bağlantılı olarak FIFA Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı olası ihlalleri soruşturmak üzere bir disiplin ve etik müfettişi atadığını” açıkladı.

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Sadece Paredes sinirlenmedi: İki Arjantinli daha hakkında soruşturma açılacak mı?

Paredes’in yanı sıra, Nahuel Molina ve yardımcı antrenör Roberto Ayala da olası uygunsuz davranışları nedeniyle soruşturmaya konu olabilir. Görüntülerde, Molina'nın sevinçle yanından geçen ve provokatif bir davranışta bulunmayan Rodri'ye hiçbir neden yokken göğsüne bir yumruk attığı görülüyor; bu hareket, nihayetinde Paredes'in Gavi'ye karşı yaptığı utanç verici eylemin tetikleyicisi oldu. Öte yandan Ayala'nın Dani Olmo'ya bir yumruk attığı, başka bir video klipte ortaya çıktı.

Gavi'nin aksine, olayın ardından çok sayıda uzman ve eski profesyonel futbolcu, Arjantinli kabadayıya yaptırım uygulanmasını talep etti. Didi Hamann, Paredes ve Molina için adeta acımasız bir ceza talep etti. "İkisini de bir yıl men ederdim ve sonra geri dönüp dönmeyeceklerini kendileri düşünsünler. Ama böyle bir şey kabul edilemez," dedi Sky Avusturya'nın 'DAB | Der Audiobeweis Spezial - WM-Edition' adlı podcast'inde.

Arjantin son derece sert bir oyun sergilemiş olsa da, normal süre içinde sadece Enzo Fernandez kırmızı kart gördü. Chelsea FC’nin orta saha oyuncusu, 82. dakikada itiraz ettiği için ilk olarak sarı kart görmüş, ardından uzatma dakikalarında Pau Cubarsi’ye yaptığı sert müdahale nedeniyle Sloven hakem tarafından oyundan atılmıştı. Fernandez, takımının 0-1 mağlubiyeti hakkında açıklama yaptı, ancak sarı-kırmızı kartına değinmedi.



