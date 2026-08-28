Le Mans ile Lorient, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Le Mans'taki Stade Marie-Marvingt'te karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki son resmi karşılaşmalarda üstünlük FC Lorient'te. Lorient, son beş randevunun üçünü kazandı. Le Mans ise konuk ekibe karşı gidişatı tersine çevirmek için iç saha avantajını en iyi şekilde kullanmayı hedefleyecek.

GOAL, Le Mans ile Lorient maçı için bilet almanıza dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizler için derledi.

Le Mans - Lorient Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Mans - Lorient maçı, Le Mans'taki Stade Marie-Marvingt'te oynanacak.

1. Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 11:00 Stade Marie-Marvingt

Le Mans - Lorient Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

19 Eylül 2026'da Stade Marie-Marvingt'te oynanacak Le Mans - Lorient maçı için bilet satın almak adına, kulübün resmi kanallarından ikincil bilet satış platformlarına kadar uzanan birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

Le Mans FC Resmi Bilet Satış Mağazası (lemans.org / ticketing.lemans.org): En güvenli ve en doğrudan yöntem, biletleri ev sahibi kulübün resmi çevrimiçi bilet satış sitesi üzerinden satın almak. Kale arkası standart koltuklar genellikle yaklaşık 7 €'dan başlarken, ana tribün koltukları kategoriye bağlı olarak 15 € veya daha yukarı çıkabiliyor.

Stadyum gişesi: Biletler önceden çevrimiçi olarak tükenmezse, maç günü biletleri karşılaşma gününde Stade Marie-Marvingt gişelerinden şahsen satın alınabilir.

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmi biletleri tükenirse veya üye olmayanlara açık bilet arıyorsanız, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında taraftarlar tarafından yeniden satışa çıkarılan koltuklar listelenir.

Le Mans - Lorient Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Marie-Marvingt'teki Le Mans FC - FC Lorient maçı için bilet fiyatları, oturma konumuna ve biletleri nereden satın aldığınıza göre değişiyor:

Resmi gişe ve doğrudan satış:

Standart/Kale arkası koltuklar: Temel kategori koltuklarda genellikle 7 € ile 15 € arasında değişiyor. Ana tribün / orta seviye koltuklar: Genellikle belirli tribüne ve görüş açısına bağlı olarak 15 € ile 60 € arasında değişiyor.

İkincil ve yeniden satış platformları:

StubHub gibi ikincil platformlarda temel giriş fiyatları genellikle 55 € ile 65 € civarından başlıyor, ortalama fiyatlar ise maç günü yaklaştıkça talep ve uygunluğa göre 75 € ile 80 € seviyelerinde oluyor.



Le Mans - Lorient Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Le Mans - Lorient form durumu

Le Mans, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Brest ile oynadığı ve yeni sezonun ilk resmi maçı olan 2-2'lik beraberlikti. Ayrıca hazırlık döneminde deplasmanda Angers'ı 3-2, Nantes'ı da 1-0 mağlup etti. Le Havre'a 1-0 kaybedilen maç ise bu serideki tek yenilgiydi. Le Mans, bu beş karşılaşmada sekiz gol atıp beş gol yedi.

Lorient'in son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi çıktı. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Nice ile oynadığı 0-0'lık beraberlikti. Son dönemlerindeki en ağır sonuç, 15 Ağustos'ta oynanan hazırlık maçında Elversberg'e karşı alınan 4-1'lik yenilgiydi. Ancak daha önce UNFP FC karşısında elde edilen 5-1'lik galibiyet ve Guingamp deplasmanındaki 2-0'lık zaferle hücum kalitesini göstermişti. Lorient, bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Le Mans - Lorient: Son karşılıklı maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 4 Şubat 2020'de Ligue 2'de oynandı ve Lorient sahasında Le Mans'ı 4-2 mağlup etti. Ondan önce Le Mans, Ağustos 2019'da Ligue 2'de Lorient'i konuk etmiş, Lorient de Stade Marie-Marvingt'teki maçı 2-1 kazanmıştı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Lorient, Le Mans'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda. Bir maç ise berabere sona erdi.