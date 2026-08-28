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1. Lig
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Le Mans - Lorient biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Le Mans
Lorient
1. Lig

Le Mans, Ligue 1'de Lorient ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz ise şöyle.

Le Mans ile Lorient, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Le Mans'taki Stade Marie-Marvingt'te karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki son resmi karşılaşmalarda üstünlük FC Lorient'te. Lorient, son beş randevunun üçünü kazandı. Le Mans ise konuk ekibe karşı gidişatı tersine çevirmek için iç saha avantajını en iyi şekilde kullanmayı hedefleyecek.

GOAL, Le Mans ile Lorient maçı için bilet almanıza dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizler için derledi.

Le Mans - Lorient Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Mans - Lorient maçı, Le Mans'taki Stade Marie-Marvingt'te oynanacak.

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1. Lig - Hafta 5
Stade Marie-Marvingt

Le Mans - Lorient Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

19 Eylül 2026'da Stade Marie-Marvingt'te oynanacak Le Mans - Lorient maçı için bilet satın almak adına, kulübün resmi kanallarından ikincil bilet satış platformlarına kadar uzanan birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

  • Le Mans FC Resmi Bilet Satış Mağazası (lemans.org / ticketing.lemans.org): En güvenli ve en doğrudan yöntem, biletleri ev sahibi kulübün resmi çevrimiçi bilet satış sitesi üzerinden satın almak. Kale arkası standart koltuklar genellikle yaklaşık 7 €'dan başlarken, ana tribün koltukları kategoriye bağlı olarak 15 € veya daha yukarı çıkabiliyor.
  • Stadyum gişesi: Biletler önceden çevrimiçi olarak tükenmezse, maç günü biletleri karşılaşma gününde Stade Marie-Marvingt gişelerinden şahsen satın alınabilir.
  • İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmi biletleri tükenirse veya üye olmayanlara açık bilet arıyorsanız, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında taraftarlar tarafından yeniden satışa çıkarılan koltuklar listelenir.

Le Mans - Lorient Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Marie-Marvingt'teki Le Mans FC - FC Lorient maçı için bilet fiyatları, oturma konumuna ve biletleri nereden satın aldığınıza göre değişiyor:

  • Resmi gişe ve doğrudan satış:
    • Standart/Kale arkası koltuklar: Temel kategori koltuklarda genellikle 7 € ile 15 € arasında değişiyor.
    • Ana tribün / orta seviye koltuklar: Genellikle belirli tribüne ve görüş açısına bağlı olarak 15 € ile 60 € arasında değişiyor.
  • İkincil ve yeniden satış platformları:
    • StubHub gibi ikincil platformlarda temel giriş fiyatları genellikle 55 € ile 65 € civarından başlıyor, ortalama fiyatlar ise maç günü yaklaştıkça talep ve uygunluğa göre 75 € ile 80 € seviyelerinde oluyor.

Le Mans - Lorient Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Le Mans - Lorient form durumu

Le Mans, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Brest ile oynadığı ve yeni sezonun ilk resmi maçı olan 2-2'lik beraberlikti. Ayrıca hazırlık döneminde deplasmanda Angers'ı 3-2, Nantes'ı da 1-0 mağlup etti. Le Havre'a 1-0 kaybedilen maç ise bu serideki tek yenilgiydi. Le Mans, bu beş karşılaşmada sekiz gol atıp beş gol yedi.

Lorient'in son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi çıktı. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Nice ile oynadığı 0-0'lık beraberlikti. Son dönemlerindeki en ağır sonuç, 15 Ağustos'ta oynanan hazırlık maçında Elversberg'e karşı alınan 4-1'lik yenilgiydi. Ancak daha önce UNFP FC karşısında elde edilen 5-1'lik galibiyet ve Guingamp deplasmanındaki 2-0'lık zaferle hücum kalitesini göstermişti. Lorient, bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

LEM

LEM - Form

VER
K3-1
FCN
K1-0
SCO
K2-3
LEH
K0-1
B29
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FCL

FCL - Form

EAG
K0-2
UNF
K5-1
SCO
K2-1
ELV
K4-1
NCE
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Le Mans - Lorient: Son karşılıklı maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 4 Şubat 2020'de Ligue 2'de oynandı ve Lorient sahasında Le Mans'ı 4-2 mağlup etti. Ondan önce Le Mans, Ağustos 2019'da Ligue 2'de Lorient'i konuk etmiş, Lorient de Stade Marie-Marvingt'teki maçı 2-1 kazanmıştı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Lorient, Le Mans'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda. Bir maç ise berabere sona erdi.

Kafa Kafaya

Le MansÇizimLorient
0
1
4
2. Lig
Lorient badge
Lorient
FCL
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
MS
2. Lig
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
MS
1. Lig
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lorient badge
Lorient
FCL
3
MS
1. Lig
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
MS
1. Lig
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
MS
4Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Le Mans - Lorient puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
K
2
LensLensRCL
110052+33
K
3
LilleLilleLIL
110020+23
K
4
LyonLyonOL
110020+23
K
5
AS MonacoAS MonacoASM
110010+13
K
6
BrestBrestB29
10102201
B
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
B
8
Le MansLe MansLEM
10102201
B
9
RennesRennesREN
10102201
B
10
LorientLorientFCL
10100001
B
11
NiceNiceNCE
10100001
B
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
B
13
TroyesTroyesTRO
10100001
B
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
K
15
AngersAngersSCO
100102-20
K
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
K
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
K
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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