Lazio'nın golcüsü Ciro Immobile, Altın Ayakkabı ödülüne kavuştu

Ciro Immobile, geçen sezonki performansıyla kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü müzesine götürdü.

Serie A takımlarından Lazio'nun 31 yaşındaki İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Avrupa'da en çok gol atan oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü Roma'da düzenlenen törenle aldı.

Geçen sezon 36 gol kaydeden yıldız golcü için Roma Belediyesi'nin tarihi Giulio Cesare Salonu'nda düzenlenen törende, Immobile'nin geçen sezon attığı goller gösterildi. Daha sonra Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ve Lazio Kulübü Başkanı Claudio Lotito, Immobile'ye Altın Ayakkabı Ödülü'nü takdim etti.

Ciro Immobile ödül töreninde ne dedi?

"Bu ödülü tek başıma kazanabileceğimi asla düşünmedim. Tüm takımın gurur duyması ve bu ödülün kazananı olarak hissetmesi gerektiğine inanıyorum. Hayata ve spora dair öğrettiklerinden ötürü aileme çok şey borçluyum. Bu ödül, saha içinde ve dışında takım arkadaşlarım, teknik direktörüm ve kulüple beraber yaptığımız işin bir meyvesidir."

"Altın Ayakkabı'yı sadece fotoğraflardan görmüştüm, bu kadar yakından görmek büyük mutluluk. Son derece heyecanlıyım çünkü isminizin büyük oyuncularla yan yana olması son derece gurur verici bir şey. Ayrıca böyle bir ödülü bu salonda almak da heyecan verici. Taraftarlarla bir başka olabilirdi. Bu ödülü statta beni izleyemedikleri için acı çeken taraftarımıza ithaf ediyorum."

Lazio Başkanı Claudio Lotito ne dedi?

"Immobile'nin attığı goller her yaş grubundan taraftarı heyecanlandırıyor. Bu ödül töreninin Roma Belediyesi'nde yapılmasını doğru bulduğumu söyledim. Çünkü burası Roma'nın simgesi, Ciro da bu kentin sembolü, bu kulübün ve taraftarların elçisidir."

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