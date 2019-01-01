Lazio, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 20 milyon euro önerecek

Lazio'nun Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro'luk bir bütçe ayırmayı planladığı, ama bunun için Milinkovic-Savic'i satması gerektiği iddia edildi.

'da Yusuf Yazıcı'nın transfer durumu belirsizliğini korurken, İtalyan medyasında yeni bir iddia ortaya atıldı.

La Repubblica' nın haberine göre Yusuf'un 'ya transferi başka birçok etkene bağlı.

Öncelikle 'in transfer listesinin başında yer alan Paul Pogba için ile anlaşmaya varılması gerekli. Çünkü bu transfer gerçekleşirse United da Pogba'nın yerine Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i bonuslar hariç 75 milyon euro karşılığında kadrosuna katacak.

Lazio da bu durumda Milinkovic-Savic'in yerini Yusuf ile doldurmayı planlıyor. İtalyan ekibinin bu transfer için ayırmayı planladığı bütçeyse 20 milyon euro.

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Yusuf'u transfer etmek isteyen bir diğer takım 'in ise Trabzonspor'a bonuslar hariç 15 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti.