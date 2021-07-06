Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri: “Chelsea’den ayrılmak hataydı”

Lazio’da Simone Inzaghi’nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Maurizio Sarri, kariyeriyle ilgili ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Sportitalia’ya konuşan Sarri, ilk olarak Juventus’ta geçirdiği dönemi ve yaşadığı zorlukları anlattı:

“Serie A şampiyonluğu Juventus için sıradan bir olay haline gelmişti. Şampiyon olduğumuzda bunu kutlamadık bile, herkes akşam yemeğini kendi başına yedi. Dördüncülüğe nasıl sevindiklerine bakılırsa, belki de Juve’de çalışmak için doğru sezon buydu.”

“Juventus, Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilecek güçte bir takım, ama Avrupa’da harcayacak daha fazla parası olan 10 kulüp var.”

Cristiano Ronaldo itirafı

“Ronaldo ile çalışmak kolay değil. Hem takımın çıkarlarını, hem de onun bireysel çıkarlarını gözetmek zorundasınız. Dürüst olmak gerekirse ben menajerlikte antrenörlük kadar iyi değilim. Sahada olmaktan daha fazla keyif alıyorum.”

Sarri, Ronaldo’nun Juventus’tan ayrılma ihtimalini de değerlendirdi:

“Kulübün durumuna bağlı, maaş yükünü azaltmaları gerekiyorsa bir tercih yapmak zorundalar. Bana göre aynı para için 5-6 oyuncu yerine bir oyuncudan vazgeçmek daha mantıklı.”

Sarri’nin Juventus’taki tek yılında öne çıkan isim, 2019/20 sezonunda ligin en değerli oyuncusu seçilen Paulo Dybala’ydı.

“Dybala için enteresan bir yıl oldu, çok fazla sakatlık yaşadı. Ama o bir şampiyon, sahip olduğu yetenekle zirveye kolayca geri dönecektir. Kulübün bir karar vermesi gerek; ya ona yatırım yapacaklar, ya da onu satacaklar.”

Guardiola örneği olumsuz etki yaptı

Sarri genç teknik direktörlere daha fazla sabır gösterilmesi gerektiğini düşünüyor.

“Guardiola etkisi futbola zarar verdi. İstisna kural halini aldı. Genç antrenörlere gelişmeleri için zaman tanınmalı. Onları sadece tecrübesiz oldukları için bir kenara atmak doğru değil.”

Sarri, Napoli’nin Ocak ayında kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti:

“O tarihte teklifi değerlendirmedim, şartlar doğru değildi. Sezon içinde benimle kontak kuran tüm kulüplere Temmuz ayında görüşebileceğimizi söyledim. Napoli yazın benimle görüşmek istese onlarla masaya otururdum.”

İtalyan teknik adam, Napoli’de geçirdiği üç yılda birlikte çalıştığı Higuain, Callejon, Insigne ve Mertens için yorumlarda bulundu:

“Gonzalo (Higuain) formunu bulduğunda bir fenomene dönüşüyor, ama formsuzken işiniz çok zor. Callejon takımın dengesi için kritik isimdi.”

“Lorenzo (Insigne) bir süredir İtalya’nın en iyi oyuncusu, ama neden bilmiyorum, bir maç bile kötü oynasa basın hemen üzerine gidiyor.”

“Mertens ileri uçta oynamaya başladı. Ona 18-20 gol atabileceğini söylemiştim, o ise 28 gol attı.”

Chelsea pişmanlığı

2018/19 sezonunda Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi çalıştıran Sarri, sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini söyleyerek takımdan ayrılmıştı.

“Her şeyi göze alıp İtalya’ya dönmek korkunç bir hataydı. Chelsea’yi bırakarak büyük bir hata yaptım. Chelsea harika bir kulüp, ben ayrıldıktan sonra birlikte çalışmayı isteyeceğim birçok genç oyuncu transfer ettiler.”

“Chelsea’yi çalıştırdığım dönemde Abramovich, İngiltere’ye giremiyordu. Kulüp sahibinin orada olmaması işleri zorlaştırıyordu. Tüm yük sportif direktör Marina Granovskaia’nın üzerindeydi. Ekonomik durum transfer yapmak için elverişli değildi. Ben ayrıldıktan sonra oyun tarzıma uyan Werner, Havertz, Mount, Ziyech gibi isimler alındı.”

Sarri yeni takımı Lazio’da 4-3-3 dizilişini kullanmayı planlıyor:

“Değişime kapalı olduğumu söylüyorlar. Yıllarca 4-2-3-1 oynadıktan sonra 4-3-1-2’yi ve 4-3-3’ü de kullandım. Yapamayacağım tek şey üçlü savunma ile oynamak. Lazio’da 4-3-3’le başlayıp, transferlere göre durumu tekrar değerlendireceğiz.”

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