Lazio - Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da Lazio ile Roma, başkent derbisinde kozlarını paylaşıyor. Lazio - Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'nın 26. haftasında başkent derbisi heyecanı yaşanıyor. Lazio, ev sahipliği yapacağı dev maçta Cengiz Ünderli Roma'yı konuk ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren iki ekipten Roma, 44 puanla 5. sırada yer alıyor. Bir maç eksiği olan Lazio ise rakibinin bir alt basamağında, 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

Lazio - Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio - Roma derbisi 2 Mart Cumartesi günü TSİ 22:30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.