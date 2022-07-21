15 yıllık Real Madrid macerası sona eren dünyaca ünlü sol bek oyuncusu, yeni sezonda Maurizio Sarri ile çalışabilir.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan dünyaca ünlü sol bek Marcelo'nun yeni adresi Serei A olabilir. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio ile 10 gündür temasta bulunan Marcelo, yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı üç yıllık bir sözleşmeye imza atabilir.

Habere göre Lazio yönetimini ve Sarri'yi Marcelo'nun maaşından ziyade oyuncunun geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamamış olması düşündürüyor. Geçen sezon ligde 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise üç maçta forma giyen 34 yaşındaki Marcelo, 15 yıllık Real Madrid kariyerine beş Şampiyonlar Ligi zaferinin yanı sıra dört de La Liga zaferi eklemişti.

Ülkesine dönmeyi düşünmüyor

Geçen sezon ligi 64 puanla tamamlayan ve beşinci sırada kalan Lazio Şampiyonlar Ligi vizesi alamamıştı. Marcelo başkent ekibine imza atması halinde Avrupa'daki kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi dışında bir organizasyonda mücadele edecek. Marcelo transferin resmiyet kazanması halinde Lazio'nun bu sezon yaptığı dördüncü transfer olacak.

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Sarri'nin takımı daha önce Verona'dan Nicolo Casale ile Mattia Zaccagni'nin yanı sıra Shakhtar Donetsk'ten Marcos Antonio'yu kadrosuna katmıştı. Fluminense altyapısından yetişen Marcelo'nun ülkesinden de çok sayıda transfer teklifi aldığı ancak kariyerinin bu aşamasında Brezilya'ya dönmeyi düşünmediği biliniyor.

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