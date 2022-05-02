Lazio orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'in menajeri Mateja Kezman, oyuncusunun Manchester United'a transfer olmak için can attığını öne süren haberlere yanıt verdi. Fenerbahçe'nin eski golcüsü, kendisine atfedilen sözlerin "sahte haber" olduğunu söyledi.

Sırp millî futbolcu, bir süredir Kırmızı Şeytanlar ile anılıyordu ve İtalya'daki göz alıcı performansı, Premier Lig'e potansiyel bir transfer olarak görülüyordu.

Şu anda Sırp arkadaşını temsil eden eski Chelsea ve Fenerbahçe forvet oyuncusu Kezman'ın, yaz transfer dönemi içi hem Manchester United hem de Paris Saint-Germain ile görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.

Kezman ne söyledi?

Foot01 tarafından Kezman'ın, Milinkovic-Savic'e gösterilen ilgi hakkında şunları söylediği bildirildi:

“Sergej'in yaz transfer dönemi için teklif sıkıntısı yok.

"Şu anda Manchester United ve Paris Saint-Germain ile konuşuyoruz. Lazio ile sezon finaline odaklanmış durumda ama Sergej, Manchester United'a gitmek istiyor."

Man Utd, Milinkovic-Savic ile gerçekten ilgileniyor mu?

Kırmızı Şeytanlar'ın en büyük hedefi, bir başka savaşçı orta saha oyuncusu West Ham yıldızı Declan Rice.

Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag'ın sezon sonunda göreve başlayacağını duyuran United, Milinkovic-Savic'i de alternatif olarak belirlemiş olabilir. Ancak resmî görüşmelerin yapılacağına dair söylentiler ortalıkta dolaşmıyor.

Kezman, Foot01'de yer alan konuşmasını ise Tuttojuve'ye şu sözlerle yalanladı:

“Bu yalan haber. Son dönemde hiç röportaj vermedim, bazı gazeteciler gerçekten inanılmaz!

"Çok kızgınım. Bu bana, Sergej ve Lazio'ya saygısızlık."

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