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“Kendimize bir aylık Lazio armağan etmeye karar verdik.” Curva Nord, Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Atalanta ile 6 Aralık Pazar günü oynanacak iç saha maçı için Olimpico Stadı'na döneceğini açıkladı. Tribün grubu, 13 Aralık'taki Roma derbisinde de yerini alacak.

Bu kararın 2027'nin ilk iç saha maçını da kapsayıp kapsamayacağı ise henüz belli değil: Lazio-Inter.

Bu arada Lazio'nun ultra taraftarları, her zamanki gibi takımı deplasmanlarda desteklemeyi sürdürecek: 28 Kasım Cumartesi Torino'da, 18 Aralık Cuma Frosinone'de ve 2 Ocak Cumartesi Floransa'da. Ayrıca 22 Aralık Salı günü San Siro'da Inter'e karşı oynanacak İtalya Süper Kupası maçında da tribünde olacaklar.

Ardından Curva Nord, Olimpico'ya gitmemeye yeniden başlayacak ve başkan Claudio Lotito'yu protesto etmek için tribün boykotunu sürdürecek.

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Teknik direktör Gennaro Gattuso şunları söylemişti: “Takımımın dolu bir statta oynadığını ve taraftar tribününün önünde kutlama yaptığını görmeyi hayal ediyorum. Taraftarlarımız tutarlı; bütün maçlarda tribünlere dönmeleri zor. Yine de bunu umuyorum çünkü umut en son ölür. Bu arada formanın hakkını vermeye devam etmeliyiz.”

CURVA NORD'UN AÇIKLAMASI

“Aralık ayında kendimize bir aylık Lazio armağan etmeye karar verdik. Tribünlerden uzak kaldığımız bu uzun aylarda, protestomuzun gördüğü desteğin çok sağlam temellere dayandığını anladık. Çünkü protestomuz, onu desteklemeyi özgür iradesiyle seçen bir taraftar kitlesini arkasında tutmayı sürdürdü. Buna karşılık kulübün yönetimi, taraftarlarla yeniden yakınlaşmak için hiçbir şey yapmadı. Az sayıdaki istisna arasından özellikle Gattuso öne çıktı. Kararımızı anladığını ve kabul ettiğini birçok kez yineledi, ama Olimpico Stadı'nı kendi taraftarlarıyla dolu görme hayalini de dile getirdi. Onun için, takım için, ama her şeyden önce protestoya katılan bütün o çocuklar için 6 Aralık'taki Atalanta maçında tribüne girerek onlara bir jest yapmaya karar verdik. Böylece Roma derbisi öncesinde oyuncuları motive edecek, 13 Aralık'ta karşılaşacakları atmosferin tadına varmalarını sağlayacağız. Bu, protestoyu durdurduğumuz anlamına gelmiyor; protesto bu maçta stat içinde sürecek. Kalıcı olarak geri döndüğümüzü düşünmek de yanlış olur. Protesto, yılın başındaki yöntemlerle devam edecek. Tribünde yalnızca deplasman maçlarında ve derbilerde yer almayı sürdüreceğiz. Sonrasında, hepimiz istersek ve istediğimiz zaman, Lazio'ya ayıracağımız başka birkaç gün daha seçebiliriz (belki).”