Lazio-Milan maçı şampiyonluk yarışını sonlandırdı: Rossoneri çöktü, Inter 1,08 oranla İtalya şampiyonu oldu

Derbi galibiyetinin ve Cumartesi günü Inter'in Atalanta'ya karşı aldığı beraberliğin ardından bu, büyük bir fırsat olacaktı. Lazio'nun sahasında alınacak bir galibiyet, Milan'ı 9 maç kala -5'e getirebilirdi, ancak Biancocelesti'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet – ligdeki ilk deplasman yenilgisi – şampiyonluk yarışını sona erdirdi. Nitekim, Betflag'da Rossoneri'nin geri dönüşü için verilen oran bir hafta içinde 7,50'den 15,00'e çıktı.





Geçen yıl Pedro'nun iki golü Nerazzurri'yi mahvetmişti, ancak bu kez Isaksen'in golü Chivu'nun takımının farkı +8'e çıkarmasına izin verdi. Bu, Sisal'ın bahis analistleri için belirleyici bir avantaj oldu ve onlar Nerazzurri'nin 21. şampiyonluğuna 1,10 oran veriyor. Napoli'nin altın dönemi devam ediyor, şu anda zirveden dokuz puan gerideler: Napolililerin ikinci şampiyonluğu 20 katı oranla oynanıyor.