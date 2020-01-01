Lazio, Juve karşısında puanı son saniyede kaptı: 1-1

Lazio, Serie A'nın 7. haftasında Juventus ile oynadığı maçta son saniyede bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

, 'nın 7. haftasında konuk olduğu karşısında süper yıldızı ile öne geçse de 90+5'inci dakikada Felipe Caicedo'nun golüne engel olamadı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da Juventus'ta ilk onbirde forma giydiği ve 90 dakika sahada kaldığı mücadelede devi, Lazio karşısında 15. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golü ile öne geçti.

35 yaşındaki Portekizli yıldız, Juventus forması ile bu sezon Serie A'da çıktığı 5 maçta 6. golünü kaydetti.

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90+5'inci dakikada Caicedo, şık bir golle skora dengeyi getirdi ve maç 1-1 sona erdi.

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Sezon başında 'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, bu maçta ilk onbirde görev yaptı ve 54 dakika sahada kaldı.

Bu beraberlikle Lazio puanını 11'e, bir maçı eksik olan Juventus ise 10'a yükseltti.