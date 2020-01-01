Lazio, Juve karşısında puanı son saniyede kaptı: 1-1
Juventus, Serie A'nın 7. haftasında konuk olduğu Lazio karşısında süper yıldızı Cristiano Ronaldo ile öne geçse de 90+5'inci dakikada Felipe Caicedo'nun golüne engel olamadı.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın da Juventus'ta ilk onbirde forma giydiği ve 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Torino devi, Lazio karşısında 15. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golü ile öne geçti.
35 yaşındaki Portekizli yıldız, Juventus forması ile bu sezon Serie A'da çıktığı 5 maçta 6. golünü kaydetti.
90+5'inci dakikada Caicedo, şık bir golle skora dengeyi getirdi ve maç 1-1 sona erdi.
Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, bu maçta ilk onbirde görev yaptı ve 54 dakika sahada kaldı.
Bu beraberlikle Lazio puanını 11'e, bir maçı eksik olan Juventus ise 10'a yükseltti.