Roma'da; Lazio'nun konuğu olan geçen yılın şampiyonu İnter, müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibinin ikinci golünden sonra maçta arbede yaşandı.

İtalya Serie A'nın 8. haftasındaki maç, üst sıraları yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne oldu. Lazio ve Inter Milan, Stadio Olimpico'da karşı karşıya geldi. Simone Inzaghi'nın çalıştırdığı Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya yedekler arasında başladı. Çalhanoğlu, mücadelenin 86. dakikasında Nicolo Barella'nın yerine oyuna girdi.

12. dakikada Hırvat futbolcusu Ivan Perisic'in penaltı vuruşuyla 1-0 öne geçen İnter, ilk yarıyı önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarsında ise Lazio 64. dakikada penaltı kazandı ve topun başına geçen Ciro İmmobile golünü attı ve maça eşitliği getirdi.

Golün ardından baskısını artıran Lazio, 81. dakikada Felipe Anderson'un ayağından 2. golü buldu ve karşılaşmada 2-1 öne geçti. Maçın 90. dakikasında ise Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle 3-1'lik üstünlüğü yakalayan Roma temsilcisi, durumu 3-1 yaptı ve İnter'i mağlup etmeyi başardı.

Ne yaşandı?

Maça damga vuran an ise Felipe Anderson'un golünden sonra yaşandı. İnter ile Laziolu futbolcular arasında büyük bir tartışma çıktı. Gol öncesinde yerde yatan İnterli futbolcu olmasına rağmen topu dışarıya göndermeyen Laziolular, ataklarına devam edip golü buldular. Lazio'nun golünden sonra futbolcular arasında büyük bir arbede oldu ve Lazio'yu 2-1 öne geçiren golü atan Felipe Anderson, yaşanan tartışmaların ardından kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

Lazio'ya 3-1 kaybetmesinin ardından İnter, 17 puanda kaldı ve lider Napoli'den bir maç fazla oynamasına rağmen zirvenin 4 puan gerisinde kaldı. Lazio ise aldığı bu galibiyetle 14 puanla 5. sıraya yükseldi.

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