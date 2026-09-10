Lazio’da taraftarların fikri liderliğe rağmen değişmiyor: AC Milan taraftarları, ev sahibi tribünlerin iki katı olacak

Lazio taraftarları geri adım atmıyor ve Cumartesi günü Milan ile oynanacak maçta boykotlarını sürdürecek. Gattuso’nun çalıştırdığı ekibin liderliği, taraftarların kulüp yönetimine ve daha spesifik olarak Claudio Lotito’ya yönelik protestosunu zayıflatmıyor. Il Messaggero’nun aktardığına göre şu ana kadar 12.000 bilet satıldı (bunlara 3.000 kombine sahibi de eklenmeli). Bunların 9/10.000’ini Milan taraftarları oluşturacak. Sonuç olarak, stadın dört bir yanına dağılmış yaklaşık 6.000 Lazio taraftarına karşılık 12.000 Milan taraftarı olması bekleniyor.