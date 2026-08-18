Lazio, Ajax’ın yüksek maaşlı oyuncusunu en önemli önceliği haline getirdi: Taylor ile yeniden buluşma ihtimali güçleniyor

İtalyan transfer gazetecisi Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre Josip Sutalo, Lazio'nun listesinin başında yer alıyor. Hırvat savunmacının Ajax'tan ayrılmasına izin veriliyor.

Sutalo, 2023 yazında dönemin teknik direktörü Sven Mislintat tarafından 22 milyon euro karşılığında Amsterdam'a getirildi. Stoper, Hollanda'da zorlu bir başlangıç yaptı ancak Francesco Farioli yönetiminde toparlandı.

Geçen yıl Hırvat milli oyuncu sık sık sakatlık sorunları yaşadı. Sutalo'nun 2028 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Lazio bu sözleşmeyi bonservisiyle birlikte devralmak istiyor.

Di Marzio'ya göre Sutalo, İtalya'nın başkentindeki kulübün transfer listesinin en üst sırasında bulunuyor. Stepan Chaloupek'in adı da Roma ekibiyle anılıyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Sutalo, Lazio'da eski takım arkadaşı Kenneth Taylor ile buluşacak. Taylor, altı ay önce 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Sutalo, Lazio'nun yanı sıra Fulham ve Benfica'nın da listesinde yer alıyor. Transfermarkt'a göre değeri hâlâ 12 milyon euro.