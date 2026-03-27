Lautaro'nun eşinin sosyal medyada paylaştığı içini döküşü: "Bugün bir kapta kalan yemekleri yedim, influencerların hayatı göründüğü gibi değil"

Inter'in kaptanı Lautaro Martinez'in eşi Agustina Gandolfo, sosyal medyada içini döktü. Arjantinli oyuncu, Instagram üzerinden herkesin hayal ettiği o parlak hayattan uzak bir mesaj paylaştı: “Bugün benim günüm ne Instagram'a layık ne de yoğun bir gündü. Günlerdir iyi uyuyamıyorum, enerjim yok, antrenman yapma isteğim yok, bugün halletmem gereken bir sürü işim var ama henüz hiçbirine el atmadım.





Öğle yemeğinde çocuklarımın dün akşam bıraktıklarını, doğrudan bir kapta yedim. Ve bu gayet normal. Birçok ünlü ve influencer'ın sosyal medyada gösterdiği mükemmel ve dışsal hayata aldanmayın. Görünmeyen pek çok şey var. Ve gerçeklik de gayet güzel.”





Lady Lautaro - 1,6 milyon takipçisi olan hesabı - sonraki hikayelerinde paylaştığı çok sayıda destek mesajı var.