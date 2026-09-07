Inter Milano forveti Arjantinli Lautaro Martinez, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun takımı için gerçekçi bir hedef olduğunu vurgulayarak, kendisinin ve takım arkadaşlarının Real Madrid engelini aşmak için ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaları gerektiğinin altını çizdi.

Martinez ve Nerazzurri'deki takım arkadaşları, 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelelerinde Real Madrid ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşma salı akşamı Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

Inter Milano'nun kaptanı, takımın İspanya'nın başkentine ulaşmasının hemen ardından teknik direktör Cristian Chivu ile birlikte maç değerlendirmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Real Madrid ise her zamanki gibi medya yükümlülüklerini önce tamamladı. Daha önce Milan'ı desteklediğini açıklayan Kylian Mbappe, Inter'in saygıyı hak eden bir takım olduğunu ve Lautaro'nun dünyanın en iyi forvetleri arasında yer aldığını söyledi.

Buna karşılık Lautaro şunları söyledi: "Söylediklerini duydum. Birçok şampiyon barındıran bir takımla karşılaşacağız, ancak bizim de kendi silahlarımız ve yıldan yıla en üst seviyede olduğunu kanıtlayan oyuncularımız var."

Inter Milano forveti şöyle ekledi: "İyi hazırlandık ve enerjimizi geri kazandık. Kime karşı oynadığımızı biliyoruz ve Mbappe kesinlikle dünyanın en iyi forvetlerinden biri."

Takım bazında Inter Milano, Avrupa kıtasının en büyükleri karşısında çoğu zaman güçlü bir performans ortaya koyuyor. 2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi macerasında formda bir Barcelona'yı ve turnuva başlamadan önce şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak gösterilen Bayern Münih'i geride bıraktı.

Bunu nasıl başardıklarına gelince, bu sonuçların sırrı üzerine soru öne çıkıyor.

Lautaro şunları söyledi: "Bu, karşılaştığımız takımlara bağlı. Kendimizi rakibe göre uyarlıyoruz ve teknik direktörün bizden istediklerine bağlı kalmamız doğal."

Takımın son dönem standartları göz önüne alındığında, geçen sezon son 16 turunda elenmesi büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.

Nerazzurri'nin kaptanı şu yorumu yaptı: "Geçen yıl turnuvaya erken veda ettik, ancak hatalardan ders çıkarmak önemli. Bu yıl elimden gelenin en iyisini ortaya koymayı ve Inter'i mümkün olan en uzak noktaya taşımayı hedefliyorum."

Inter'in Avrupa'nın büyükleri karşısındaki güçlü takım siciline rağmen, yıldız oyuncu Martinez bu karşılaşmalardaki en etkileyici gol siciline sahip değil. Ancak hafta sonu Napoli karşısında oynanan son büyük maçlarından birinde fileleri havalandırmayı başardı.

Lautaro şöyle konuştu: "En önemli şey Inter'in kazanması. Söylenen her şeyi duydum, ama cumartesi gününden önce de birçok önemli gol attım. Ben takım oyununa odaklanıyorum ve her zaman yapmaya çalıştığım şey bu. Takım, bireyden daha önemlidir."

Arjantinli forvet şunları ekledi: "Napoli karşısında önemli bir galibiyetti, ama yol hâlâ çok uzun."

Lautaro'ya, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun bu sezon Inter için gerçek bir hedef mi yoksa sadece bir hayal mi olduğu soruldu.

Cevabı kesin bir tavırla geldi: "Bu bir hedef. Hepimizin hayalleri var, ama bu bir saplantıdan çok daha fazlası. Sakinliğimizi korumamız gerekiyor ve birçok güçlü takım olduğunu biliyoruz. Bu kesinlikle bizim için bir hedef. Buraya ilk geldiğimden bu yana, Inter'e mümkün olduğunca çok kupa kazandırmak için çok çalışmamız gerektiğini defalarca tekrarladım."

Real Madrid ve Inter'in eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkındaki görüşüne ilişkin ise Martinez şunları söyledi: "Zor bir soru çünkü o dönemde Inter'de değildim. Inter ile elde ettikleri için kesinlikle büyük bir saygıyı hak ediyor, ancak biz şu ana odaklanıyoruz ve Madrid karşısında elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyoruz."



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