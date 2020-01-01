Lautaro Martinez'in menajeri: Kim Lionel Messi'yle birlikte oynamak istemez ki?

Adı Barcelona ile anılan Martinez için menajeri transfere açık kapı bıraktı.

'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez'in menajeri, oyuncusunun transferi için Avrupa'nın devleriyle hiç görüşmediğini iddia etse de Martinez'in 'yle düzenli olarak oynama şansından memnun kalacağını itiraf etti.

Bu sezon Inter formasıyla çıktığı tüm turnuvalarda 31 maçta 16 gol atan Martinez ile , ve 'nin ilgilendiği iddia ediliyor.

Planeta 947' ye konuşan Alberto Yaque, "Kim Messi'yle oynamak istemez ki? Martinez, Messi'yle Millî Takım'da oynadıkları maçlardan bahsederken bunun rüya gibi bir şey olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı.

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Daha fazla takım

Buna karşın Martinez'in bu konuda çok fazla bir şey söylemediğini belirten Yaque, "Martinez çok içine kapanık bir çocuk. Ona nerede oynamak istediğini sorsanız bile size hiçbir şey söylemez" dedi.

Büyük takımların onunla ilgilenmesinin tuhaf olmadığını söyleyen Yaque, "Buna karşın bugüne kadar resmi bir teklif gelmedi" şeklinde konuştu.

Martinez'in Inter ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.