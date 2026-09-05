Inter, Napoli karşısında harika bir ikinci yarının ardından Serie A’da hanesine üç puan yazdırdı. Güney İtalya ekibi, Matteo Politano ve Rasmus Højlund’un golleriyle 0-2 öne geçti ancak Inter son yarım saatte geri düşen skoru tamamen tersine çevirerek spektaküler bir galibiyete imza attı: 3-2. Uzatma anlarında Lautaro Martínez galibiyet golünü attı; o gol, kısa süre önce pekâlâ diğer tarafta da gelebilirdi.

Napoli’de Eredivisie’den tanıdık tüm isimler (Noa Lang, Lorenzo Lucca, David Neres ve Sam Beukema) maça yedek kulübesinde başladı. Napoli’nin en büyük yıldızı Kevin De Bruyne’nin de, Scott McTominay’nin yokluğuna rağmen, yedek rolüyle yetinmek zorunda kalması dikkat çekti.

Eğlenceli geçen açılış bölümünde hem Inter hem de Napoli açılış golüne yaklaştı. Andy Diouf (Inter) ve André-Frank Zambo Anguissa’nın (Napoli) denemeleri, kalecileri topu ağlardan çıkarmaya zorlayacak kadar etkili olmadı.

İlk yarının vasat geçen devam bölümünün ardından asıl heyecanın sonlarda olduğu ortaya çıktı. Rasmus Højlund, Inter kalecisi Josep Martínez’ye kurtarış yapma fırsatı verirken, meslektaşı Alex Meret de Lautaro’ya yaptığı kurtarışla öne çıktı.

İlk yarının uzatma dakikalarının daha da ilerleyen bölümünde Inter sonunda darbeyi vuruyor gibi görünüyordu, ancak Federico Dimarco’nun serbest vuruşu üst direkten döndü. Devre arasından hemen sonra ise gol geldi ve sevinen taraf Napoli oldu.

Inter’in geriden oyun kurarken yaptığı beceriksizlik, Alisson Santos’a topu kazandırdı. Brezilyalı oyuncunun şutunu Martínez engelledi, ancak dönen topu Matteo Politano çabucak tamamlayarak ağlara gönderdi: 0-1.

Sadece üç dakika sonra Inter iki farklı geriye düştü; Giovanni Di Lorenzo’nun pasında Højlund fileleri havalandırdı: 0-2.

Bu, her iki takımın da hücum oynayıp pozisyon ürettiği tempolu ikinci yarının sadece başlangıcıydı. Inter, Amir Rrahmani’ye üstünlük kurup topu ağlara iten Lautaro’yla maça döndü: 1-2.

Napoli giderek daha fazla geriye yaslandı ve bunun bedelini ödedi. Carlos Augusto’nun içeri kıvrılan ortasında ceza sahasında Marcus Thuram’ı bulan Inter, Fransız yıldızın yakın köşeye yaptığı güçlü kafa vuruşuyla Meret’i tamamen çaresiz bıraktı: 2-2.

Birkaç dakikalık zaman diliminde iki takım da dev fırsatları harcadı. Thuram, yakın mesafeden topu desimetrelerle üstten auta gönderdi; aynı kader, diğer tarafta oyuna sonradan giren Neres’in de başına geldi.

Zambo-Anguissa da birkaç an sonra ikinci direkte topu sadece dokunarak ağlara gönderebileceği bir pozisyon buldu, ancak topu tamamen ıskaladı. Uzatma dakikalarında neredeyse kaçınılmaz olan galibiyet golü sonunda geldi ve kazanan taraf yine Inter oldu.

Thuram, ceza sahasında topu bir kez daha önünde buldu ve meşin yuvarlağı Manuel Akanji üzerinden arka direğe gönderdi. Orada pusuya yatan Lautaro, topu ağlara yolladı ve büyük sevinç yaşadı: 3-2.



