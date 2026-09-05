Inter, Napoli karşısında müthiş bir ikinci yarının ardından Serie A’da hanesine üç puan yazdırdı. Güney İtalya ekibi, Matteo Politano ve Rasmus Højlund’un golleriyle 0-2 öne geçti, ancak Inter son yarım saatte geri dönüşü tamamlayıp muhteşem bir galibiyete imza attı: 3-2. Lautaro Martínez uzatma anlarında galibiyet golünü attı; o gol, kısa süre önce pekala diğer tarafta da gelebilirdi.

Napoli’de Eredivisie’den tanıdık tüm isimler (Noa Lang, Lorenzo Lucca, David Neres ve Sam Beukema) maça kulübede başladı. Ayrıca Napoli’nin en büyük yıldızı Kevin De Bruyne’un da, Scott McTominay’in yokluğuna rağmen, yedek rolüyle yetinmek zorunda kalması dikkat çekti.

Keyifli geçen açılış bölümünde hem Inter hem de Napoli açılış golüne yaklaştı. Andy Diouf (Inter) ve André-Frank Zambo Anguissa’nın (Napoli) denemeleri, kalecileri topu ağlardan çıkarmaya zorlayacak kadar etkili olmadı.

İlk yarının vasat geçen devam bölümünün ardından asıl heyecan son anlarda yaşandı. Rasmus Højlund, Inter kalecisi Josep Martínez’e kurtarış yapma fırsatı verirken, meslektaşı Alex Meret de Lautaro karşısındaki kurtarışıyla öne çıktı.

İlk yarının uzatma dakikalarının daha da ilerleyen bölümünde Inter sonunda golü buluyor gibi görünüyordu, ancak Federico Dimarco’nun serbest vuruşu üst direğe patladı. Devre arasından hemen sonra ise gol geldi ve sevinen taraf Napoli oldu.

Inter’in geriden oyun kurarken yaptığı hata, Alisson Santos’a topu kazandırdı. Brezilyalı oyuncunun vuruşunu Martínez engelledi, ancak dönen topa Matteo Politano herkesten önce davranıp ağları buldu: 0-1.

Sadece üç dakika sonra Inter iki farklı geriye düştü; Giovanni Di Lorenzo’nun pasında Højlund fileleri havalandırdı: 0-2.

Bu, iki takımın da hücum oynayıp fırsatlar ürettiği heyecan verici ikinci yarının yalnızca başlangıcıydı. Inter, Amir Rrahmani’ye üstünlük kurup topu ağlara iten Lautaro ile maça ortak oldu: 1-2.

Napoli giderek daha fazla geriye yaslandı ve bunun bedelini ödedi. Carlos Augusto’nun içeri kıvrılan ortasında ceza sahasında Marcus Thuram’ı bulan Inter, Fransız yıldızın yakın köşeye yaptığı güçlü kafa vuruşuyla Meret’i tamamen çaresiz bıraktığını gördü: 2-2.

Birkaç dakika içinde iki takım da dev fırsatları değerlendiremedi. Thuram, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu desimetrelerle üstten auta gönderdi; aynı durum diğer tarafta oyuna sonradan giren Neres’in de başına geldi.

Zambo-Anguissa da birkaç dakika sonra ikinci direkte topu boş kaleye gönderebilecek durumdaydı, ancak topu tamamen ıskaladı. Uzatma dakikalarında ise neredeyse kaçınılmaz olan galibiyet golü sonunda geldi ve gülen taraf Inter oldu.

Thuram, ceza sahasında topu bir kez daha önünde buldu ve Manuel Akanji’ye çarpan topu arka direğe doğru gönderdi; orada pusuya yatmış Lautaro topu ağlara yolladı ve çılgına döndü: 3-2.