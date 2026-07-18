Lautaro Martínez… Messi’nin gölgesinden Dünya Kupası’nda Arjantin’in kahramanına

Lautaro Martínez, yarı finalde İngiltere karşısında galibiyeti getiren golü atarak Arjantin milli takımını 2026 Dünya Kupası finaline taşıdı ve milli takımda yaşadığı uzun bir şüphe ve zorluklar döneminin ardından, son on yılın en önde gelen forvetlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Inter Milan'ın kaptanı Lautaro Martínez, İngiltere karşısında son dakikalarda attığı golle Arjantin milli takımına Dünya Kupası finali biletini kazandırarak, uluslararası kariyerinde yeni bir sayfa açmayı başardı.

Kulüp düzeyindeki büyük başarılarına rağmen, her zaman Lionel Messi’nin gölgesinde kalan bu Tango forveti, milli takımda kendini kanıtlamak zorunda kaldı.

Ancak asıl mücadelesi hiçbir zaman Arjantin kaptanıyla değil, Katar Dünya Kupası'ndan bu yana peşini bırakmayan koşullarla oldu; ta ki New Jersey'de hikayenin gidişatını değiştirecek bir fırsat bulana kadar.

Lautaro Martínez, Avrupa futbolunun efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor; Inter Milan’ı kaptan olarak iki kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı ve Nerazzurri’yi İtalyan futbolunun zirvesine geri döndürdü.

Ancak Arjantin milli takımının formasını giydiğinde, Lionel Messi’nin sahne üzerindeki doğal hakimiyeti nedeniyle forvet, dikkatleri üzerine çekmek için iki kat daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalıyordu.

Ancak Lautaro’nun karşılaştığı asıl rekabet tamamen farklıydı ve bunu ancak geçmişe dönüp bakarak anlayabiliriz. 2022 Katar Dünya Kupası’nda, 2021 Copa América şampiyonluğunun ardından Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımı, turnuvaya en büyük şampiyonluk adayı olarak girmişti. Lautaro Martínez, aylar boyunca Messi’nin forvet hattındaki ideal ortağı olarak kendini kanıtladıktan sonra, taktik sistemin vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti.

Ancak grup aşamasının ilk turunda Suudi Arabistan’a karşı alınan tarihi yenilgiyle şok bir başlangıç yaşandı ve Arjantin, Scaloni’yi ilk on birde değişiklikler yapmaya zorlayan bir krize girdi.

Enzo Fernández, bu turnuvanın en önemli keşiflerinden biri olarak öne çıktı, Ancak yapılan değişikliklere rağmen Lautaro Martínez, teknik direktörün güvenini korumaya devam etti. Bununla birlikte, Meksika ile oynanan kritik maçta Julian Álvarez ikinci yarıda oyuna girerek Inter Milan’ın forvetinin yerini aldı ve bu oyuncu yedek kulübesine çekildi ve turnuva sonuna kadar orada kaldı.

“Örümcek” ilk 11’deki yerini aldı ve ardından Lionel Messi ile birlikte Dünya Kupası’nı havaya kaldırdı. Arjantin tarihi bir sevinç yaşarken, Lautaro’da ise birkaç ay önce hayal ettiği şekilde tarihe adını yazdıramadığı hissi kaldı.

Dört yıl sonra, Arjantinli forvet kendini bir önceki turnuvada yaşadıklarına benzer bir senaryonun içinde buldu; Julian Álvarez turnuvaya en iyi fiziksel formunda gelemedi ve bu da Lautaro’ya yeniden bir fırsat sundu.

Lionel Scaloni, Tango'nun kaptanının son Dünya Kupası katılımında Messi'nin yanında oynaması için ona güven verdi. Günler geçtikçe performansı kademeli olarak yükseldi ve turnuvanın en öne çıkan yıldızlarından biri haline geldi. Yarı final maçı, aylar süren şüpheler, tartışmalar ve son şampiyonun hücum hattını sarsma girişimlerinin ardından İngiltere ağlarına attığı golle, onun çilelerine nihayet son verdi.

Lautaro Martínez güçlü bir karakter sergiledi ve milli takımının ona her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu anda parladı; ceza sahasındaki en kısa oyuncu olmasına rağmen, ölümcül bir kafa vuruşuyla ikinci ve turu garantileyen golü attı.

Lautaro Martínez, “Babam bana ilk kez futbol ayakkabısı aldığında, hep bu golü atmayı hayal ederdim” dedi.

Şu anda, Dünya Kupası finali sadece bir adım uzaklıkta olduğu ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü bu dönemde, bireysel ödüller ya da övgüler Lautaro için pek önemli görünmüyor.