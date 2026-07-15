Lautaro Martínez gözyaşlarına boğuldu: İngiltere kalesine attığım iki golü rüyamda görmüştüm!

Arjantin milli takımının forveti Lautaro Martínez, ülkesini Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finaline taşıdıktan sonra gözyaşlarına boğuldu.

Arjantin milli takımı, Çarşamba günü Atlanta Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finallerine yükseldi.

Lautaro Martínez, uzatma dakikalarının ikinci dakikasında (92. dakika), Lionel Messi’nin ortasını kafayla ağlara göndererek galibiyeti getiren golü attı.

Maçın ardından, bir televizyon röportajı sırasında gözyaşları içindeki Lautaro Martínez, “Babam bana ilk ayakkabımı aldığında hayalini kurduğum hedef buydu, bu bir Dünya Kupası finali golü” dedi.

Martinez sözlerine şöyle devam etti: “Bunu hayal etmiştim, yemin ederim ki hayal etmiştim. Sahaya çıkmadan önce Alex’e (McAllister) bir gol atacağımı söylemiştim. Buna inanmak çok zor.”

Bu gol, Inter Milan'ın forvetinin bu yılki Dünya Kupası'nda attığı üçüncü gol oldu. Martinez, grup aşamasında Ürdün'e, çeyrek finalde İsviçre'ye gol atmış, yarı finalde ise Mısır karşısında bir golün hazırlayıcısı olmuştu.