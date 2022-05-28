Inter'in Arjantinli golcüsü, Kylian Mbappe'nin Güney Amerika futbolunun seviyesine ilişkin sözlerine cevap verdi.

Serie A'da şampiyonluğu Milan'a kaptıran Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez, TyC Sports'a yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde PSG ile olan sözleşmesini uzatan Kylian Mbappe'yi Güney Amerika futboluna yönelik sözlerinden ötürü eleştirdi.

Martinez'in yanı sıra Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez de Mbappe'yi eleştiren isimler arasında yerini aldı.

Mbappe ne söylemişti?

"Arjantin ve Brezilya Dünya Kupası'na gelebilmek için çok zor ve kaliteli maçlar oynamadı. Güney Amerika futbolunun Avrupa kadar gelişmediği ortada. Bana kalırsa tam da bu yüzden son yıllarda Dünya Kupası'nı kazanan takımlar her zaman Avrupa'dan çıkıyor"

Lautaro Martinez Mbappe'nin görüşleri hakkında ne söyledi?

"Milli takıma çağrılan oyuncuların birçoğu kariyerini Avrupa'da sürdürüyor. Her maçta ve antrenmanda Avrupalı oyuncularla karşılaşıyoruz. Bu yüzden kendimizi oldukça iyi hissediyoruz ve sahada yaptıklarımızdan ötürü memnunuz.

"Mbappe'nin söylediklerini dinledim ama Arjantin ve Brezilya'nın çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını söyleyebilirim. Bana göre bu yanlış bir yorumdu"

Emiliano Martinez Mbappe'nin görüşleri hakkında ne söyledi?

"Bolivya ve Ekvador'da 30 derece sıcaklıkta nefes bile almanın zor olduğu maçlar oynuyoruz. Avrupa'da her zaman mükemmel sahalarda ve mükemmel zeminlerde oynanıyor. Güney Amerika'nın ne olduğu ve nasıl bir ortam olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok.

"Milli takıma her geliş ve gidişimizde iki günümüz yolda geçiyor ve çok yorulduğumuz için antrenmanlarda bile zorlanıyoruz. İngiliz oyuncular ise milli takım kampına yarım saatte katılıyor. Bolivya, Kolombiya ve Ekvador'a gitmeleri gerekseydi ne durumda olurlardı görmek isterdim"

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