İstatistikler, iki takımın yarın cumartesi İtalya Ligi'nin altıncı haftasında karşılaşmasından önce son maçlarda Inter Milan'ın Parma karşısındaki açık üstünlüğünü ortaya koyuyor. Nerazzurri galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi sahasında mükemmel bir başlangıç yapmayı amaçlarken, Parma deplasmandaki olumsuz sonuç serisine son vermeyi umuyor.

İstatistik alanında uzmanlaşmış "Opta" ağına göre, Inter Milan İtalya Ligi'nde Parma karşısındaki son 9 maçın hiçbirinde yenilgi yaşamadı; 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ayrıca iki takım arasındaki son 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken yalnızca birinde berabere kaldı.

Parma'nın bu müsabakada Inter Milan karşısındaki son galibiyeti 15 Eylül 2018 tarihine dayanıyor; o maçta Giuseppe Meazza sahasında eski oyuncu Federico Dimarco'nun kaydettiği golle 1-0 kazanmıştı.

Inter Milan, İtalya Ligi'nde Parma karşısındaki son 8 karşılaşmasının her birinde en az iki gol kaydetti ve bu seride toplam 17 gole ulaştı.

Gelecek maçlar INT Serie A 12:00 PAR

Inter, İtalya Birinci Lig'inde en az iki gol kaydettiği ardışık maçlardan daha uzun bir seriyi yalnızca Hellas Verona karşısında (1997 ile 2015 arasında 11 maç), Sampdoria karşısında (1947 ile 1951 arasında 11 maç) ve Cagliari karşısında (1996 ile 2006 arasında 10 maç) elde etti.

Inter Milan, İtalya Ligi'nde Parma karşısındaki son iki maçta kalesini gole kapattı ve Nerazzurri, iki takımın müsabakadaki karşılaşmalarının tarihinde ilk kez Parma karşısında gol yemeden üst üste 3 maç çıkarabilir.





Inter Milan, bu sezon İtalya Ligi'nde kendi sahasındaki ilk dört maçının tamamını kazanma fırsatına sahip; bu, son 35 yılda yalnızca iki kez gerçekleştirilen bir başarı: Luciano Spalletti yönetiminde 2017-2018 sezonunda ve Roberto Mancini yönetiminde 2005-2006 sezonunda.

Parma, ligde deplasmanda oynadığı son 4 maçın hepsinde yenilgi aldı. Takımın İtalya Ligi'nde deplasmanda yaşadığı daha uzun ardışık yenilgi serisi ise Nisan 2021 ile Ağustos 2024 arasına dayanıyor; o dönemde üst üste 6 maç kaybetmişti.

Alberto Gilardino, 2002 ile 2005 arasında forması altında İtalya Ligi'nde 96 maçta 50 gol kaydettiği kulüp Parma'ya geri dönüyor.

Gilardino, İtalya Birinci Lig'inde Parma'nın tarihi gol kralları listesinde, 72 golle listenin başında yer alan Hernan Crespo'nun ardından ikinci sırada bulunuyor.

Inter Milan, İtalya Ligi'nde milli maç arasının hemen ardından oynadığı son 4 maçın ikisini kaybetti, ikisini ise kazandı. Bu, milli ara dönemlerinin ardından oynanan önceki sekiz maçta yenilgisiz kalıp 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ettikten sonra geldi.

Buna karşılık Parma, milli ara dönemlerinin ardından İtalya Ligi'nde oynadığı son 12 maçta yalnızca bir galibiyet elde etti; 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Söz konusu galibiyet, 23 Kasım 2025'te Hellas Verona karşısında alınan 2-1'lik sonuçtu.

Inter Milan, bu sezon İtalya Ligi'nin tüm takımları arasında isabetli şut sayısında en önde yer alıyor; 37 isabetli şut kaydetti. Parma ise yalnızca 14 isabetli şutla listenin sonunda bulunuyor.

Inter Milan ayrıca bu sezon 14,5 ortalamayla beklenen gol sıralamasının başında yer alırken, Parma 3,4 ortalamayla son sırada bulunuyor.





Lautaro Martinez, İtalya Ligi'nde Napoli ve Roma karşısındaki son iki maçının her birinde ikişer gol kaydetti. Arjantinli forvet, 1994-1995 sezonunda galibiyet için 3 puan sisteminin benimsenmesinden bu yana İtalya Ligi'nde üst üste 3 maçta birden fazla gol kaydeden Inter Milan tarihindeki ilk oyuncu olabilir.

Inter'den bu başarıyı elde eden son oyuncu, Aralık 1976 ile Ocak 1977 arasında Napoli, Roma ve Bologna karşısında gol kaydeden Carlo Muraro olmuştu.

Lautaro, 136 gol kaydettikten sonra, Inter Milan'ın İtalya Ligi'ndeki tarihi gol kralları listesinde 138 golle ikinci sırada yer alan Benito Lorenzi'nin rakamına ulaşmak için yalnızca iki gole ihtiyaç duyuyor. Listenin başında ise 197 golle Giuseppe Meazza bulunuyor.

David Romero, ligde Genoa ve Como karşısındaki son iki maçında gol kaydetti. Parma'dan İtalya Ligi'nde üst üste 3 maçta gol kaydeden bir oyuncunun son görünümü ise bunu Temmuz 2020'de başaran Dejan Kulusevski'ye dayanıyor.