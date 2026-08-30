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US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

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Lautaro en yakın kurban: Sassuolo'nun yıldızı İtalya Serie A'nın büyüklerine katılıyor

Sassuolo - Torino
Sassuolo
Torino
Serie A
Bologna - Sassuolo
Bologna
D. Berardi
F. Totti
A. Del Piero
L. Martinez
İtalya
Arjantin

Eşsiz liste

Domenico Berardi, cumartesi akşamı ligin ikinci haftasında Torino'yu 2-1 mağlup eden Sassuolo'ya galibiyeti getirerek, Sassuolo ve İtalya Serie A'nın büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam etti.

Maç berabere sonuçlanmaya doğru giderken Berardi, 78. dakikada Sassuolo'nun galibiyet golünü kaydetti ve takım bu sezonun ilk üç puanını topladı.

Berardi, 131 golle İtalya Serie A tarihinde tek bir takımın forması altında en çok gol atan oyuncular listesine giren altıncı futbolcu oldu ve Bologna efsanesi Ezio Pascutti'yi (130) geride bıraktı.

Sassuolo'nun yıldızının önünde ise sadece Roma efsanesi Francesco Totti (250 gol), Juventus efsanesi Alessandro Del Piero (188), Juventus efsanesi Giampiero Boniperti (178), Cagliari efsanesi Luigi Riva (156) ve ardından Inter'in mevcut kaptanı Lautaro Martinez (132) yer alıyor.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
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Sassuolo
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Sassuolo sezona Atalanta'ya 2-1 yenilerek başlamıştı; üçüncü haftada ise gelecek 6 Eylül Pazar günü Bologna ile karşılaşacak.

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