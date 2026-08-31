Lautaro'dan Messi'ye veda: Bizi tarihinin bir parçası yaptığın için teşekkürler

Inter Milan ve Arjantin Milli Takımı forması giyen forvet Lautaro Martinez, Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi'ye milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından bir mesaj gönderdi.

Lautaro Martinez, "Instagram" hesabından şunları yazdı: "İlk sarılıştan sonuncusuna kadar... Leo, bizim için yaptığın her şey için sana teşekkür etmeye yetecek kelimeler var mı bilmiyorum. Sahada başardığın her şeyin ötesinde, saha dışında bize öğrettiğin her şeyi de saklayacağım; pes etmemeyi, her darbenin ardından denemeye devam etmeyi, sessizce çalışmayı ve her şeyden önce kendimize her zaman inanmayı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Liderliğin yalnızca gollerle, asistlerle ya da kupalarla sınırlı kalmadı; milli takımımızı temsil ettiğin bunca yıl boyunca bize sunduğun örnek davranışta da vücut buldu."

Şöyle sürdürdü: "Bana ve tüm takım arkadaşlarımıza sadece anılardan çok daha fazlasını bıraktın; bize hayatımız boyunca yanımızda taşıyacağımız dersler bıraktın."







Ve şöyle devam etti: "Her tavsiye, her sohbet, her antrenman, her sarılış ve birlikte paylaştığımız her an için teşekkürler. Bizimle birlikte tarih yazdığın ve tarihinin bir parçası olmamıza izin verdiğin için teşekkürler."

Şunları ekledi: "Seni çok özleyeceğiz kaptan. Bu yolculuğu seninle paylaşabildiğimiz için sonsuza dek minnettar kalacağız... Her şey için teşekkürler kaptan!!!!"

Messi ise "Instagram" hesabından paylaştığı resmi bir açıklamada şunları yazdı: "Final maçının üzerinden bunca zaman geçtikten ve uzun süre düşündükten sonra, herkese milli takımda futbolu bırakmaya karar verdiğimi duyurmak istiyorum."

Şunları ekledi: "Acı verici bir karardı ve içimde hâlâ acıtıyor, ama vaktin geldiğinin farkındayım. Size yemin ederim ki her zaman elimdeki her şeyi verdim; sadece her şeyi kazandığımız son yıllarda değil, ondan önce de. Bu forma için, sizi mutlu etmek ve futbolla Arjantinli olmanın gururunu yaşatmak için her zaman savaştım ve elimdeki her şeyi ortaya koydum."



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