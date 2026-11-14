Lassana Coulibaly’nin villasına hırsız girdi: 60 bin euro değerinde lüks saatler çalındı

Lecce’nin orta saha oyuncusu Lassana Coulibaly’nin villasında hırsızlık yaşandı. Hırsızlar, toplam değerinin yaklaşık 60 bin avro olduğu tahmin edilen dört değerli saati çaldı. Hırsızlık, ev sahiplerinin yokluğundan yararlanılarak 10 Kasım akşamı gerçekleşti.

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Suçlular, Lecce-Arnesano yolu üzerindeki Coulibaly'nin evini hedef aldı. Sportmediaset'in haberine göre hırsızlar, giriş kapısını zorlayarak villaya girdi ve odaları arayıp tamamen altüst etti. Yatak odasına ulaştıklarında bir dolapta bulunan dört değerli saati çaldılar. Çalınanların değerinin, ilk tahminlere göre yaklaşık 60 bin avro olduğu belirtiliyor.

Hırsızların başka eşyaları da götürüp götürmediği henüz net değil. Başka eşyaların eksik olup olmadığını belirlemek için incelemeler sürüyor. Olay yerine Carabinieri'nin Sezione Radiomobile birimi ile Monteroni di Lecce Karakolu ekipleri gelerek gerekli incelemeleri yaptı. Hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini tam olarak ortaya koymak ve sorumluları tespit etmek için soruşturma devam ediyor.