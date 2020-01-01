Avrupa Ligi

LASK - Manchester United maçına seyirci alınmayacak

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Getty Images
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda LASK ile Manchester United arasındaki maç koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

LASK ile Manchester United arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

LASK Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te, Avusturya'nın Linz kentindeki Linzer Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınmayacak.

Aynı gün yapılacak Inter-Getafe ve Olympiakos-Wolverhampton maçlarının da artan sağlık endişeleri sebebiyle boş tribünlere karşı oynanması kararlaştırılmıştı.

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