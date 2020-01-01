LASK - Manchester United maçına seyirci alınmayacak
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LASK ile Manchester United arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.
LASK Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te, Avusturya'nın Linz kentindeki Linzer Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınmayacak.
Aynı gün yapılacak Inter-Getafe ve Olympiakos-Wolverhampton maçlarının da artan sağlık endişeleri sebebiyle boş tribünlere karşı oynanması kararlaştırılmıştı.