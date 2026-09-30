Las Vegas F1 GP biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Las Vegas Grand Prix, Formula 1'i ikonik Strip boyunca yüksek hızlı gece yarışı için yeniden Nevada'ya getiriyor. Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Lando Norris'in de aralarında bulunduğu motor sporları şampiyonları, neon ışıklar altında en yüksek hızlarda kozlarını paylaşıyor.

GOAL, temel yarış tarihlerini, fiyat ayrıntılarını ve rezervasyon bağlantılarını sunuyor. Las Vegas F1 GP biletlerinizi bugün almak için okumaya devam edin.

Las Vegas F1 GP ne zaman?

Tarih ve Saat Etkinlik Konum Biletler 19 Kasım 2026 Las Vegas F1 GP: Antrenman 1 ve 2 Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, ABD Biletler 20 Kasım 2026 Las Vegas F1 GP: Antrenman 3 ve Sıralama Turları Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, ABD Biletler 21 Kasım 2026 Las Vegas F1 GP: Yarış Günü Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, ABD Biletler

Las Vegas F1 GP biletleri nereden alınır?

Las Vegas Grand Prix için resmi biletler, resmi F1 Las Vegas GP internet sitesinde ve Ticketmaster üzerinden satışta. Doğrudan birincil kanallardan satın almak, taraftarlara genel giriş alanları ve tribün koltuk seçeneklerinde ilk tercih hakkını sunuyor.

Resmi bilet kontenjanları tükenirse, resmi sitedeki ilanların tükenmesi durumunda StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları başvurulacak adres oluyor.

Las Vegas F1 GP biletleri ne kadar?

Resmi bilet portalında tek günlük Genel Giriş biletleri, perşembe antrenmanı için 50 ABD dolarından, cuma sıralama turları için 99 ABD dolarından ve cumartesi yarış günü için 393 ABD dolarından başlıyor. Tüm hafta sonunu kapsayan seçeneklerde ise 3 günlük Flamingo Genel Giriş kartları 492 ABD dolarından başlarken, numaralı tribün koltukları resmi kanallarda 925 ABD dolarından başlıyor.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor. StubHub'daki ikincil piyasa fiyatları, talep ve koltuk seçimine bağlı olarak tek günlük biletlerde yaklaşık 150 ABD dolarından, çok günlük seçeneklerde ise 350 ABD dolarından başlıyor.

Las Vegas F1 GP hakkında bilmeniz gereken her şey

Las Vegas Grand Prix, uluslararası motor sporlarının en çok beklenen etkinliklerinden biri. Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta yer alan sokak pistinde düzenlenen 3,8 millik parkur, 17 viraj ve ünlü Las Vegas Boulevard boyunca uzanan uzun bir düzlük içeriyor.

Pist düzeni ve yarışın öne çıkanları

Sürücüler, Bellagio, Caesars Palace ve Venetian dahil ikonik resortların önünden geçiyor. Strip boyunca hızlar saatte 212 mili aşıyor ve bu da 14. viraja yapılan geçiş manevralarını yarışın en dikkat çekici anlarından biri haline getiriyor.

Bilet seçenekleri ve izleme alanları

Genel Giriş: Las Vegas'ta Formula 1 keyfi yaşamanın en bütçe dostu yolu. Flamingo Zone ile başlayan genel giriş kartları, ayakta izleme alanlarına, büyük video ekranlarına, etkileşimli taraftar alanlarına ve canlı eğlenceye erişim sunuyor.

Tribünler: Heineken ve T-Mobile alanları dahil rezerve tribünler, önemli geçiş noktalarına ve hızlanma bölgelerine doğrudan görüş sağlayan belirlenmiş koltuklar sunuyor.

Seyahat ve etkinlik ipuçları

Las Vegas Harry Reid Uluslararası Havalimanı, piste birkaç dakika uzaklıkta bulunuyor. Seyircilere, pist girişlerine ulaşmak için monoray ulaşımını veya araç paylaşımı seçeneklerini kullanmaları tavsiye ediliyor. Erken rezervasyon yapmak, bu gece yarışı şöleni için mevcut en ucuz biletleri yakalamanızı sağlar.