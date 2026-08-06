Lars Unnerstall, FC Twente’de ilk 11’deki yerini ciddi şekilde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Lars Unnerstall’ın bu sezon da FC Twente’nin birinci kalecisi olup olmayacağı büyük ölçüde belirsizliğini koruyor. Alman file bekçisi (36), kısa süre önce Joël Drommel’den (29) rekabet görmeye başladı ve teknik direktör John van den Brom henüz netlik vermek istemiyor.

Twente, perşembe akşamı Slovak FC DAC 1904’ü tam 6-0 yenerek adeta rüya gibi bir gece yaşadı. Bu sonuçla, gelecek hafta Konferans Ligi üçüncü eleme turundaki rövanşın formaliteye dönüşmesi bekleniyor.

O maçta kalede kimin olacağı ise henüz belli değil, ancak asıl merak edilen bu hafta sonunda kimin ilk 11’de başlayacağı. Tukkers, Eredivisie sezonunu pazar günü Abe Lenstra Stadyumu’nda sc Heerenveen karşısında açacak.

Unnerstall, bu sezon şu ana kadar Twente’nin tüm resmi maçlarında kaleyi korudu; perşembe günü de öyle oldu. Büyük fark ise, bu hafta tanıtılan Drommel’in artık yedek kulübesinde oturması ve tecrübeli kalecinin yerini hedeflemesi.

Van den Brom’a basın toplantısında Voetbal International tarafından yakın zamanda netlik gelip gelmeyeceği soruldu. "Bunu bilmiyorum. Joël çok iyi bir kaleci ama Lars da öyle."

"Lars bugün yine kritik anlarda birkaç güzel kurtarış yaptı. Beni bugüne kadar hiç hayal kırıklığına uğratmadı ve Joël kulübe geleli sadece iki gün oldu. Ayrıca her maç için neye ihtiyaç duyduğumuza ve kalecilerin nasıl toparlandığına da bakıyoruz."

"Kalecilerde normalde rotasyon yapılmadığını biliyorum ama aslında bu gayet mümkün olabilir. Henüz kararımı vermedim. Bunu kendi aralarında güzelce çözsünler", dedi Van den Brom.

Unnerstall, yıllardır De Grolsch Veste’de ilk tercih edilen ve güven veren kaleci olarak görülüyor. Ancak Drommel’in Sparta Rotterdam’da çok iyi bir sezon geçirdiğini, kendisinden yedi yaş genç olduğunu ve Twente’de daha önce de forma giydiğini (2015 - 2021) o da biliyor.

Van den Brom, santrfor pozisyonuyla ilgili kararını vermekte ise görünüşe göre daha az zorlandı. Sam Lammers geçen sezon birinci santrfordu, ancak şimdi üçüncü santrforluğa düşürüldü.