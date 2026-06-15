Laroucha'yı zorladı... Yeşil Burun Adaları kalecisi için muhteşem bir gece

Yeşil Burun Adaları kalecisi Josmiar Fozinha, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ülkesinin İspanya ile golsüz berabere kalmasıyla yarattığı büyük sürprizin kahramanı olarak öne çıktı ve son yıllarda turnuvadaki en iyi kaleci performanslarından biri olarak kabul edilen tarihi bir performans sergiledi.

Opta verilerine göre, 40 yaşındaki Fozinha, turnuva tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk maçında kalesini gole kapatan en yaşlı kaleci oldu.

Deneyimli kaleci olağanüstü bir performans sergiledi ve sadece ilk yarıda 4 şutu kurtardı. Bu, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar bir kalecinin ilk yarıda kurtardığı en yüksek sayı olup, Katar kalecisi Mahmoud Abu Nada ile eşit durumda.

Squawka verilerine göre, Vazinha, 2018'den bu yana Dünya Kupası'nda tek bir maçta 6'dan fazla kurtarış yaparken kalesini gole kapatan ilk kaleci oldu.

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Fozinha, La Roja karşısında toplam 7 kurtarışla maçı tamamladı ve son üç Dünya Kupası'nda bu sayıda veya daha fazla kurtarış yaparken kalesini gole kapatan dördüncü kaleci oldu. Onu takip edenler:

Guillermo Ochoa (Meksika - 2018, Almanya karşısında) 9 kurtarış.

Patrick Beech (Avustralya - 2026, Türkiye karşısında) 8 kurtarış.

Davis Ibassi (Kamerun - 2022, Brezilya karşısında) 7 kurtarış.

Aynı ağa göre, Fozinha bugünkü maçta parladı: 29-42 doğru pas, 27 şutun 7'sini kurtardı (6'sı ceza sahası içinde, 1'i dışında) ve 3 ortayı yakaladı.

Yeşil Burun Adaları milli takımının kalecisinin muhteşem performansı, şampiyonluğun en güçlü adaylarından birine karşı tarihi bir puan kazanılmasını sağladı ve bu da bu Dünya Kupası'nda İspanya'nın hücumunun etkinliği konusundaki şüpheleri güçlendirdi.