Laporta yıldızları gönderiyor… Barcelona, transfer piyasasında büyük sürprizler hazırlıyor

Geçen hafta, Barcelona kulübünde sıradan bir hafta geçmedi; Katalan kulübü, yönetimin yeni sezonun başlamasından önce takımı yeniden şekillendirmek için zamana karşı yarıştığını gösteren bir dizi önemli hamleye sahne oldu.

"La Masia"nın en önemli mezunlarından birinin satışı, yeni bir yıldızın ayrılmaya yakın olması, kulübün savunma oyuncularından birine sıkı sıkıya sarılması ve dünya çapında bir forvet arayışının devam etmesi ile Barcelona, yaz transfer piyasasındaki yeni projesinin ana hatlarını çizdi.

Barcelona, Ansu Fati’yi 11 milyon avro karşılığında Monaco’ya sattığını duyurdu. Kulüp içi kaynaklara göre, bu anlaşma kapsamında Katalan kulübü, oyuncunun gelecekteki herhangi bir transferinden elde edilecek bedelin %30’unu alacak.

Barcelona’nın kazancı, “La Masia” akademisi mezunlarından birinin satışından elde edilen mali gelirle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda maaş giderlerinde de belirgin bir azalma sağlıyor ve bu da yönetime transfer piyasasında daha fazla hareket alanı tanıyor.

Görünüşe göre Fati, kulüpten ayrılan son isim olmayacak; Alman kaleci Marc-André ter Stegen, önümüzdeki günlerde ayrılması beklenen en önemli aday olarak gösteriliyor.

"The Athletic" gazetesi geçen hafta, Barcelona ve Ajax'ın kalecinin bir sezonluk kiralık olarak Hollanda kulübüne transferi konusunda sözlü bir anlaşmaya vardığını ortaya çıkarmıştı.

Ajax’ın yeni teknik direktörü Michel, geçen sezon Girona’ya kiralandığı dönemde birlikte çalıştığı 34 yaşındaki Alman kaleciyi kadroya katma çabalarında en büyük rolü üstleniyor.

Oyuncuya yakın kaynaklar “The Athletic” gazetesine, sözleşmedeki bazı kişisel maddeler üzerinde müzakerelerin devam etmesi nedeniyle anlaşmanın tamamlanmasının birkaç gün daha süreceğini doğruladı. Kiralama süresi boyunca kalecinin maaşının büyük bir kısmının Barcelona tarafından karşılanması bekleniyor.

Öte yandan Barcelona, Danimarkalı savunma oyuncusu Andreas Christensen'in durumunu netleştirdi ve sözleşmesini iki yıl uzattığını duyurarak, oyuncunun takımda kalacağını teyit etti.

Alvarez ilk hedef... Kane de gündemde

Transferler konusunda ise Barcelona, Robert Lewandowski'nin ABD'nin Chicago Fire takımına transfer olmasının ardından, forvet hattını yönetecek yeni bir forvet transferi için çalışmalarına devam ediyor.

Arjantinli Julian Alvarez, transferin zorluğu ve yüksek maliyeti farkında olsalar da, kulüp yönetiminin hâlâ bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor.

Barcelona yönetimi, tüm seçenekleri tek bir oyuncuya indirgemek en uygun yaklaşım olmadığını düşünüyor; bu nedenle alternatiflerin kapısını açık tutuyor ve İngiliz Harry Kane, ciddi ilgi gören isimler arasında yer alıyor.

"The Athletic", geçtiğimiz Mart ayında Barcelona'nın forvet pozisyonunu güçlendirmek için aday listesinin başına Alvarez ve Kane'i koyduğunu ortaya çıkarmıştı. Kulüp içinden kaynaklar ise 32 yaşındaki Kane ile ilgili yapılan sorgulamayı, oyuncunun durumunu ve gelecekte onunla sözleşme imzalama olasılığını araştırmak için atılmış bir adım olarak nitelendirdi.

Geçen hafta "Camp Nou" stadyumunda düzenlenen bir etkinlikte, kulüp başkanı Juan Laporta, Barcelona'nın Alvarez'i transfer etme konusundaki ilgisini doğruladı ve kulübün Atlético Madrid'e sözlü bir teklif sunduğunu, ancak rakip kulübün uygun bir yedeği olmadığı için teklifi reddettiğini açıkladı.

Laporta şunları söyledi: “Teklifimiz hâlâ geçerli, ancak sonsuza kadar masada kalmayacak. Atlético Madrid, masada bir teklifimizin olduğunu biliyor ve bunu görüşme fırsatı doğarsa, bunu memnuniyetle karşılayacağız.”

Laporta sözlerine şöyle devam etti: “Başka bir oyuncuyla anlaşamazsak da sorun olmaz, çünkü yine de rekabet edebilecek durumda olacağız. Bununla birlikte, kadroyu güçlendirmek bize daha fazla güç verecektir, özellikle de küçük detayların belirleyici rol oynadığı turnuvalarda. Ayrıca, Anthony Gordon’un transferi, güçlendirmeyi hedeflediğimiz birden fazla pozisyonda bize ek çözümler sundu.”

Barcelona, Alvarez’i transfer etmek için ne kadar ödeyecek?

Kulüp içinden gelen kaynaklara göre, Alvarez’i transfer etmek için değerlendirilen ilk teklif yaklaşık 100 milyon euro tutarındaydı.

Ancak “The Athletic” gazetesi geçen hafta, Barcelona’nın yeni teklifini yaklaşık 130 milyon avroya yükselttiğini yazdı; kulüp kaynakları ise yönetimin aşırı bir fiyat yarışına girmeyeceğini vurguladı.

Alvarez transferi gerçekleşmezse, diğer seçenekler sınırlı görünüyor; zira Nijeryalı Victor Osimhen, alternatifler arasında adı geçmesine rağmen Barcelona'nın karar verici çevrelerinde tam bir konsensüs sağlayamıyor.

Kulüp ayrıca savunma hattını güçlendirmeyi de değerlendiriyor, ancak bu pozisyonda yapılacak herhangi bir yeni transferi, öncelikle mevcut oyuncularından birinin ayrılmasına bağlıyor.

Kim ayrılmaya yakın?

Orta saha oyuncusu Marc Casado, geçen sezon A takımda az süre almasının ardından ve önümüzdeki sezon durumunun değişeceğine dair herhangi bir işaret olmamasından dolayı, bu yaz Barcelona'dan ayrılacak en önemli adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Kulüp, 22 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 30 milyon euro almayı hedefliyor. Oyuncuya yakın kaynaklar ise “The Athletic”e, Cassado’nun Suudi Arabistan Ligi’nden gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğunu doğruladı.

İsveçli Roni Bardji de transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılabilecek oyuncular listesinde yer alıyor. 20 yaşındaki oyuncu, takımdaki ilk sezonunda umut verici bir performans sergilese de, Barcelona, gelişimi için düzenli olarak sahada süre alması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle, kulüp kendisine gelen teklifleri dinlemeye açık olsa da, oyuncunun gelişimini sürdürmesini sağlamak amacıyla kiralık transfer seçeneğini tercih ediyor.