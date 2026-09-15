Barcelona başkanı Joan Laporta, geleneksel rakibi Real Madrid'e sert sözler yönelterek genç oyuncusu Lamine Yamal'ın bu yıl Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini vurguladı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, ünlü oyuncu menajeri Jorge Mendes ile yaptığı bir akşam yemeğinden çıkarken gazetecilere konuşan Laporta şunları söyledi: "Rayo Vallecano'nun Vallecas'ta oynayabilmesi için ihtiyati kararın alınmasının ardından başkan Raúl Martín Presa adına çok mutluyum. Bunu hak ediyor; bazılarına (Real Madrid'i kastederek) sahalarının yeniden sınıflandırılması sağlanırken, tüm lisansları geçerli olmasına rağmen bazılarının kendi sahalarında oynamasının engellenmesi akıl almazdı."

Barcelona başkanı, genç oyuncusu Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğine dair açıklamalarını, Fransız Kylian Mbappé'nin sözlerini hatırlatarak savundu ve "diğerleri de aynısını yapıyor" dedi.

Laporta, Kylian Mbappé'nin daha önce kendisine sorulduğunda söylediği ("Kime oy veririm? Kendime") sözlere değinerek şunları söyledi: "Yamal Ballon d'Or'u kazanırsa çok mutlu olurum ve bunu hak ettiğini düşünüyorum."

Laporta'ya "Lamine'nin Ballon d'Or'u hak ettiğini söylemesini iyi buluyor musunuz?" diye soruldu ve şu yanıtı verdi: "Kesinlikle evet, çünkü diğerleri de kendileri için aynısını yapıyor. Dünya biraz değişti, bu gençler büyük bir doğallıkla davranıyor ve Yamal bunu olumlu anlamda söyledi. Söylemesi gerekeni söyledi."

Katalan kulübünün başkanı, genç oyuncuların herhangi bir komplekse sahip olmadıkları için hızla başarıya ulaştıklarını belirterek şöyle dedi: "Onların genç oyuncular olduklarını ve hiçbir kompleks yaşamadıklarını anlamalıyız. Bu yüzden çok hızlı başarıya ulaşıyorlar. Yamal yeteneğe sahip ve referans olabilecek bir oyuncu."

Laporta, Barcelona'nın Yamal'ı Ballon d'Or adaylığında desteklemesi kararını, özellikle Rodri'nin Barça'nın Yamal'ın ödülü kazanması için destekleyici bir tutum aldığına işaret ettiği açıklamalarının ardından savunarak şunları söyledi: "Biz tüm Barcelona oyuncularını destekliyoruz, ancak Yamal'ın Barça ile bunu hak edecek performansı sergilediği doğru."

Barcelona başkanı, Rodri'nin Yamal'a destek tutumu hakkında konuşarak açıklamalarını şöyle noktaladı: "Çok aklıselim ve olgun bir adam. O bir lider. Bu ödül konusunda böyle bir tutuma sahip olması, onun hakkında çok şey söylüyor."



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