Barcelona başkanı Joan Laporta, İngiltere'nin başkenti Londra'dan Katalan kulübünün geleceğine dair bir güven mesajıyla ayrıldı. Laporta, Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini savundu ve genç oyuncunun eninde sonunda futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülünü kazanmayı başaracağını vurguladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Laporta ayrıca Real Madrid karşısında alınan mağlubiyetin ardından takımına destek vermeye özen gösterdi ve kadın takımının dikkat çekici başarılar elde ettiği bir gecede Barcelona'nın ulaştığı başarıları kutladı.

Laporta, Lamine Yamal hakkında şunları söyledi: "Ballon d'Or'u kazanacağına inanıyorum, ne zaman olacağını bilmiyorum ama bunu hak etti."

Barcelona başkanı, erkekler kategorisindeki büyük ödülü kazanamayan ancak üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi genç oyuncusu ödülüne layık görülen oyuncunun sergilediği performansın değerini vurgulamak istedi.

Laporta, oylama sonucuna olumlu yaklaşmanın ve bunu genç forvet ile takım arkadaşları için bir motivasyona dönüştürmenin gerekliliğine dikkat çekerek şöyle açıkladı: "Bana göre Ballon d'Or'u kazanmak için yeterince şey yaptı, ancak oy verenler bu şekilde karar verdi ve bunu sportmence kabul etmek gerekiyor. Umarım bu durum onun için kişisel düzeyde bir motivasyon kaynağı olur, bundan eminim. Tüm takım arkadaşları bu hayal kırıklığını hızlıca atlatmasına yardımcı olacak."

Barcelona başkanı, Lamine'in üst üste üçüncü sezon dünyanın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazanmasının ardından elde ettiği başarının büyüklüğünü hatırlatmaya özen göstererek şunları söyledi: "Ona sevgi ve destek vermeliyiz çünkü bunu hak ediyor."

Oyuncunun kariyerinin olağanüstü olduğunu vurgulayarak ekledi: "Bu benzersiz bir şey ve Lamine bunu on altı yaşından beri başardı, bu övgüyü hak eden bir başarı. O her şeyi hak ediyor ve gelecek yıl bu ödülü kazanmak için daha da motive olması için hepimiz ona yardımcı olacağız."

Clásico sonrası sarsılmaz güven

Laporta, Barcelona'nın Real Madrid karşısındaki mağlubiyetine de değindi ve bu sonucun sportmence karşılanması gerektiğini, bunun yanı sıra takımın bu sezonki hedeflerinin de göz ardı edilmemesini istedi.

Katalan kulübünün başkanı, takımının dengesini yeniden bulma yeteneğini savundu ve bu tökezlemenin ders çıkarmak ve hataları düzeltmek için bir fırsat olması gerektiğini vurguladı.

Şöyle devam etti: "Mağlubiyeti sportmence kabul etmek ve bunun ileriye gitmemiz için bir motivasyon olması gerekiyor, bu sezonki hedeflerimiz değişmedi."

Barcelona başkanı, takımın sezona iyi başladığını hatırlattı ve aynı anlayışla çalışmaya devam edeceklerine dair güvenini dile getirerek ekledi: "Sezona çok iyi başladık ve bu şekilde devam edeceğiz, bundan eminim."

Aynı bağlamda Laporta, teknik direktör Hansi Flick'e desteğini açıkladı ve teknik direktörün yaşananları zaten analiz ettiğini belirterek şunları söyledi: "Bu mağlubiyet hatalarımızdan ders çıkarmamıza ve geliştirmemiz gereken yönleri iyileştirmemize yardımcı olacak. Gerçek şu ki, oyuncularımla ve teknik direktörümle hâlâ gurur duyuyorum ve Barcelona taraftarları içleri rahat olabilir."