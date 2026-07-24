İspanyol basınında yer alan haberler, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'nın Reus Deportiu kulübüyle bağlantılı davada yeni bir hukuki zafer kazandığını doğruladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona 22 numaralı Asliye Mahkemesi, María Teresa Alibau Batch'in Laporta, yardımcısı Rafael Yuste, Javier Sala Martín ve Joan Oliver ile birlikte Kor Stor ve CSSB Limited şirketleri aleyhine dolandırıcılık suçlamasıyla açtığı davanın reddine karar verdi.

Hâkim Marta Bo tarafından verilen kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Dava, dolandırıcılık suçunu oluşturan olguların varlığı sonucuna varmaya olanak sağlayacak herhangi bir unsur içermemektedir ve davacının iddia ettiği şekilde işlemleri suç haline getirme niyetinin bulunduğu kanıtlanamamıştır."

Davanın ayrıntıları, davacının söz konusu iki şirket aracılığıyla Reus Deportiu kulübünde yaptığı iki yatırıma dayanıyor. Davacı, ilk yatırımdan getiri elde ettiğini bizzat kabul ederken, mahkeme ikinci yatırıma ilişkin şikâyeti herhangi bir suç faaliyetine dair kanıt bulunmaması nedeniyle reddetti.

Bu karar, kısa bir süre içinde Laporta lehine verilen ikinci karar niteliğinde. Zira Barcelona Bölge Mahkemesi, geçtiğimiz haziran ayının başında aynı dosyadaki ilk dolandırıcılık davasını reddetmişti. Söz konusu davayı, eski tenis oyuncusu Albert Ramos açmış ve Barcelona'nın eski genel müdürü ve Reus'un en büyük hissedarı Joan Oliver'ı başarısız bir ticari projede kendisini kandırmakla suçlamıştı. Ancak mahkeme, dolandırıcılığın gerçekleştiğini reddetmiş ve sorgu hâkiminin kararını onamıştı.