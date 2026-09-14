Barcelonalı bazı oyuncuların menajeri Jorge Mendes, Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta ile takımla ilgili bazı konuları görüşmek üzere bir toplantı yaptı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, Barcelona'ya yakın kaynaklara dayandırılan bilgide, yaz transfer döneminin kapanmasından yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşen bu toplantının, gelecek transfer dönemlerine ilişkin herhangi bir konuyu görüşmeyi amaçlamadığı belirtildi.

Joao Cancelo'nun Barcelona'ya 3 sezonluğuna nihai olarak transferinin ağustos ayının sonlarında tamamlanmasının ardından son gerçekleşen işlem, orta saha oyuncusu Marc Casado'nun bu sezonun sonuna kadar Deportivo La Coruna'ya kiralık olarak ayrılışı oldu.

Kulübün akademisi mezunlarından olan sol bek Alejandro Balde, Hansi Flick'in takımındaki rolünün azalması nedeniyle son günlerde büyük ilgi görüyor; ayrıca kendisi Mendes'in temsil ettiği oyunculardan biri. Ancak Liverpool'un onu kadrosuna katmaya olan ilgisine dair dolaşan haberlere rağmen, şu an için beklenen herhangi bir hareket bulunmuyor.

Gelecek transfer dönemine hâlâ birkaç ay var ve kulüp ile oyuncu menajeri arasındaki bu toplantıda herhangi bir varsayımın görüşülmesi planlanmıyordu; gerektiği takdirde bunları ele almak için ilerleyen dönemde zaman olacak.

Öte yandan, Mendes'in Barcelona'daki en önemli oyuncusunun Lamine Yamal olduğu göz ardı edilemez; 2026 Ballon d'Or ödülünün kazananının açıklanmasına ise 42 gün kaldı.

Şu an için kesin ve açıkça ilan edilen husus ise, Barcelona'nın resmi yetkilileri aracılığıyla, kulübün 10 numaralı forma sahibi oyuncusunun "France Football" ödülüne adaylığını desteklediğidir.

Bu destek sırasıyla kulüp başkanı Joan Laporta, teknik direktör Hansi Flick, sportif direktör Deco ve başkan yardımcısı Rafa Yuste tarafından açıklandı.

Barcelona yönetimindeki önde gelen isimler, La Masia akademisi mezunu dünya yıldızına, Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik adaylar listesinde yer aldığının kesinleşmesinin ardından desteklerini ortaya koydu. Bu liste, Raphinha Diaz ve Pedri Gonzalez'in sürpriz bir şekilde yer almamasına sahne oldu.

Bundan önce Real Madrid de, kulübün onaylı sözcüsü olarak teknik direktörü Jose Mourinho'nun ağzından, forvet oyuncusu Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or ödülünü kazanması yönündeki tercihine desteğini açıklamıştı.



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