Laporta ve Deco acil bir toplantıda: Barcelona'nın kapıları ardında neler dönüyor?

Barcelona Başkanı Joan Laporta, bugün salı günü kulübün spor tesislerine erkenden gitti. Laporta, antrenman başlamadan önce Hansi Flick ve takım oyuncularını selamlamaya özen gösterdi; ardından yaz transfer döneminin kapanmasına yalnızca bir hafta kala askıda kalan dosyaları gözden geçirmek üzere spor direktörlüğüyle bir toplantı yaptı.

Laporta'nın ziyareti, Barcelona spor direktörü Deco'nun spor tesislerine gelişiyle aynı ana denk geldi. Bu toplantı, önümüzdeki 1 Eylül'de piyasanın kapanacağı son tarihten önce sonuçlandırmaya çalıştığı bir dizi dosyanın hâlâ önünde bulunduğu kulüp için kritik bir zamanda geliyor.

Golcü santrfor dosyası Barcelona'nın öncelikleri arasında ilk sırada yer alıyor; zira spor direktörlüğü, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından takımın bu bölgeyi takviye etmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve şu anda birkaç ismi değerlendiriyor. Son günlerde hangi transferlerin gerçekleştirilebileceğini öğrenmek için oyuncular ve kulüpleriyle temasların hızlandırılması gerekiyor.

Bu dosya, Laporta ve Deco'nun özel ilgisini çekiyor; veriler, beklenen golcü ve kulübün diğer hamleleri konusunda ikili arasındaki iletişimin sürdüğüne işaret ediyor. Son haftalarda transfer piyasasındaki gelişmeleri takip etmek için tekrarlanan toplantılar yapıldı.

Barcelona'nın sezon başındaki hücum performansının parlaklığına rağmen, spor direktörlüğü hâlâ gerektiğinde bu bölgede oynayabilecek oyunculara tamamen güvenmek yerine uzmanlaşmış bir merkez golcüyle anlaşmayı tercih ediyor.

Takım içindeki mevcut seçenekler çeşitli; zira Raphinha, Anthony Gordon ve Hamza Abdülkerim golcü mevkiinde oynayabiliyor, ancak Barcelona her oyuncu için en iyisinin en yüksek seviyeyi sergilediği mevkide devam etmek olduğunu düşünüyor.

Gordon'un çok yönlülüğü, Barcelona'yı ona ilgi duymaya iten etkenlerden biriydi; zira İngiliz oyuncu hem kanatta hem de golcü mevkiinde forma giyebiliyor ve bu da Flick'e maçları yönetirken ek bir seçenek sunuyor.

Barcelona'nın son haftadaki çalışması golcü dosyasıyla sınırlı değil; zira Manchester United'ın İspanyol bek Alejandro Baldé'ye ilgi göstermesinin ardından oyuncunun geleceği hâlâ açık. İngiliz kulübü şu anda kiralık seçeneğini değerlendirmeye hazırken, Barcelona kalıcı bir transferi tercih ediyor.

Baldé'nin ayrılması durumunda Barcelona, solak bir stoperle anlaşarak savunmasını güçlendirmek için harekete geçebilir; bu da yönetimin piyasa kapanmadan önce sonuçlandırması gereken görevler listesine yeni bir dosya ekliyor.

Laporta ve Deco'nun hamleleri, takımın güçlü başlangıcının ardından geldi; özellikle Elche karşısında alınan 5-0'lık büyük galibiyetin ardından. Bu sonuç, kulüp başkanının sezon başlangıcından duyduğu memnuniyeti pekiştirdi, ancak yönetimin golcü mevkiini takviye etme gerekliliğine dair kanaatini değiştirmedi.

Transfer piyasasının son yedi gününe girilmesiyle birlikte Barcelona, golcü dosyasını, Baldé'nin geleceğini ve diğer olası hamleleri sonuçlandırmak için zamana karşı bir yarışın içine girmiş oldu; Laporta ve Deco ise transfer döneminin kapanmasından önce mümkün olan transferleri belirlemek için çalışmaya devam ediyor.