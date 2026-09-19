Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, kulübün yaz transfer döneminde Atletico Madrid forveti Arjantinli Julian Alvarez ile anlaşmak için yaptığı girişimin perde arkasını açıklayarak, müzakerelerin ayrıntılarını ve Madrid ekibinin oyuncunun ayrılışına dair tutumunu ortaya koydu.

Laporta, Barcelona delegeleri toplantısında, kulübün Alvarez ile anlaşmak için 100 milyon euro değerinde resmi bir teklif sunduğunu, ancak Atletico Madrid'in teklifi görüşmeyi baştan reddettiğini söyledi.

Barcelona başkanı, Atletico Madrid'in CEO'su Miguel Angel Gil Marin'in kendisine, kulübün oyuncuya uygun bir alternatife sahip olmadığı için Alvarez'i satmak istemediğini bildirdiğini belirterek şunları ekledi: "Ona dedim ki, eğer transferi reddetmenin başka sebepleri varsa, bunları bize söylemesi gerekir; çünkü bu meseleyi ele alış biçimleri uygun değildi."

Ve şöyle devam etti: "Sonunda, oyuncuyu Barcelona hariç herhangi bir kulübe satacaklarını itiraf ederek gerçek yüzlerini gösterdiler."

Laporta şu açıklamayı yaptı: "Olanlarla ilgili bir açıklamam var, ancak bunu alenen konuşmayacağım; çünkü elimde buna dair bir kanıt yok." Başkan, Alvarez dosyasının artık geçmişte kaldığını ve Barcelona'nın mevcut kadrosundan memnun olduğunu vurgularken, sportif direktör Deco'nun ortaya koyduğu çalışmayı da övdü.

Bir başka konuda ise Laporta, milli maç aralarının çokluğunu eleştirerek bunların Barcelona'nın ritmini etkilediğini ve oyuncuların üzerindeki yükü artırdığını dile getirdi. Hansi Flick'in kendisiyle bu aralardan kaynaklanan zararlar hakkında, özellikle maç yoğunluğu ve uluslararası turnuvaların çokluğu göz önünde bulundurulduğunda, konuştuğunu ifade etti.

Barcelona başkanı, geçen sezon Raphinha ile yaşananları örnek göstererek, oyuncunun bir dizi maç ve uzun mesafeli seyahatlerin ardından sakatlanmadan önce iyi durumda olduğunu, teknik ekibin sakatlanma riskine dair uyarılarına rağmen bunun yaşandığını açıkladı.