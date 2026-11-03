Bir basın raporu, bugün salı günü, Barcelona'nın kalesi "Camp Nou"da önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesi beklenen gerçek bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Sport" gazetesine göre, Camp Nou stadının coşkulu atmosferiyle tanınan bir stat olmadığı bir sır değil. Yeni binyılın başlarında sert yanlısı "Boixos Nois" grubunun atılması ve ardından bilet fiyatlarının kademeli olarak artması — ki bu da eski yerel taraftarların uzaklaşmasına yol açtı — sonrasında Barcelona'nın stadı, aralarında birçok uluslararası turistin de bulunduğu yeni bir seyirci kitlesini ağırladı; bu da anlaşılır bir şekilde atmosferi olumsuz etkiledi.

Ancak son aylarda, Camp Nou'nun üçüncü tribününün tadilat çalışmaları nedeniyle seyirciye kapalı kalmaya devam etmesiyle birlikte durum daha da kaygı verici hale geldi.

Bu konu yavaş yavaş Barcelona'da günün konusu haline geldi ve gazete şu soruyu sordu: "Camp Nou stadının tribünlerinde neler oluyor?" Gazete, stattaki turist sayısının fazlalığını eleştirerek bunun atmosferi belirgin biçimde bozduğunu belirtti ve Camp Nou tribünlerinde yaşananları diğer İspanyol ve Avrupa statlarıyla kıyasladı.

Gelecek maçlar BAR Şampiyonlar Ligi 15:00 AVL

Gazete şunları yazdı: "Barcelona yalnızca bir tablodan ibaret değil, kulüp sevgisinin dededen toruna nesilden nesile aktarıldığı toplumsal bir varlıktır. Mali hedeflere ulaşma ve kulübün gelirlerini en üst düzeye çıkarma gerekliliği, onun ruhunu yok etmek anlamına gelmez." Gazete, her zaman gelirleri artırmaya çalışan yönetimin sorumluluğun bir kısmını taşıdığını açıkladı.

Artan "Disneyland" atmosferi

Hayal kırıklığına uğramış birçok Barcelona taraftarı için Camp Nou stadı, Disneyland'i ziyaret etmeye benzer, sıradan bir turistik mekana dönüştü.

Bu coşku kaybını fark edenler yalnızca gazeteciler ya da yerel Barcelona taraftarları değildi. Bu sezon oyuncular, tribünlerden daha fazla destek isteyerek ve açık el işaretleriyle taraftarları teşvik ederken birçok kez görüldü.

Bu coşku eksikliği, Alavés gibi daha az güçlü takımlar karşısında sadece bir tesadüf olabilecekken, büyük maçlarda bedeli ağır olabilir.

Son zamanlarda, konuk takım taraftarlarının kendi tribünlerinden gelen tezahüratlarının Barcelona taraftarlarının tezahüratlarından daha yüksek sesle duyulması sıradan hale geldi ve oyuncular bu sorunun gayet farkında.

Buna ek olarak, kalenin arkasındaki taraftar tribünü olan "Grada d'Animació"da sorunlar yaşanıyor gibi görünüyor; bu tribün, stadın coşkulu bir atmosfer katan tek bölümü.

Barça başkanı Joan Laporta, El Clasico sırasında yaşanan olayların ardından — ki bu olaylar arasında Real Madrid oyuncusu Eduardo Camavinga'ya yönelik saldırı ve İspanya Ligi'nin tespit ettiği çok sayıda hakaret içerikli tezahürat da bulunuyor — Alavés maçında bu tribünü kapatmaya karar verdi. Stadın kısmen kapatılmasının riskleri ve olası mali cezaların farkında olan Barcelona başkanı, daha önce de yaptığı gibi, "Grada d'Animació"yu oluşturan çeşitli gruplara karşı sert önlemler aldı.

Bu karar Katalonya'da geniş çaplı bir tartışma başlattı ve özellikle Laporta zaten bu tribünün sevenlerinden olmadığı için bu tartışmanın devam etmesi muhtemel.

Bunun, Camp Nou stadında zaten kötü olan atmosferi iyileştirmeyeceği kesin.