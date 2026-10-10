Barcelona Başkanı Joan Laporta, Negreira davasına yönelik tutumu ile futbol ve basketbol dünyasındaki kurumsal ilişkileri nedeniyle Real Madrid'e sert bir saldırıda bulunarak, Kraliyet kulübünün hem yerel hem de uluslararası düzeyde itibarını ve güvenilirliğini kaybettiğini vurguladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Laporta Cumartesi sabahını Sitges şehrinde geçirdi; burada bir ödül aldıktan sonra, orada bulunan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda, Negreira davasına yönelik tutumu ve spor camiasındaki bazı kurumsal toplantılara katılmaması nedeniyle Real Madrid'e yüklendi ve şunları söyledi: "Madrid'de dikkatleri başka yöne çekmek için başka konulardan konuşuyorlar."

Barcelona Başkanı, ilk olarak Katalan kulübünün yaşadığı özel dönemi öven şu sözlerle söze başladı: "Futbolun ve kulübün tadını çıkarıyoruz, dünya çapında takdir görüyoruz. Takımda Dünya Kupası'nı kazanan 9 oyuncumuz, gönülleri fetheden bir takımımız ve başkalarına örnek olan oyuncularımız var; ayrıca her yerden övgü alıyoruz. Madrid'de ise tüm bunların değerini küçümsemeye çalışıyorlar."

Laporta, Real Madrid'in Negreira davasındaki tutumunu bir kez daha vurgulayarak şöyle dedi: "Yargılanmadan önce mahkûm edilmeye çalışıldığımızı tekrarlamaktan vazgeçmeyeceğim. Şimdi, suçlandığımız hiçbir şeyin aslında olmadığı ortaya çıkıyor. Bu dava, Barcelona'nın beraatiyle sonuçlanacak. Barcelona'nın imajına zarar vermek için sürekli ve ısrarla uğraşan kişiler, tutumlarını düzeltmek zorunda kalacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu davayı canlı tutmak için adli soruşturmaları mümkün olduğunca uzatmaya devam ediyorlar, ancak hiçbir sonuca varamayacak. Amaç, Barcelona'nın güvenilirliğini zedelemek. Bunu iyi niyetle yaptıklarını da sanmıyorum."

Barcelona Başkanı, Real Madrid'in Avrupa Kulüpler Birliği ile Avrupa Basketbol Ligi'nin kurumsal toplantılarına katılmamasına da değinerek şunları açıkladı: "Bu, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde itibarını, konumunu ve güvenilirliğini kaybeden bir kulübün zihniyeti hakkında çok şey ortaya koyuyor. Bu çok açık. Çok kibirli ve küstah bir tutum benimsiyorlar ve ne yaptıklarını kendileri daha iyi bilir. Kendilerini gözden geçirmeleri gerekirdi."

Lamine ve Ballon d'Or

Ballon d'Or ödülünün oylama kapısı kapandıktan sonra Laporta, Lamine Yamal'ın ödül için adaylığına açık desteğini ilan ederek şöyle dedi: "Kazanması adil olur. Harika bir sezon geçirdi ve lig ile Dünya Kupası gibi çok önemli kupalar kazandı. Ballon d'Or'u kazanmayı hak ediyor. O da bunu hissediyor ve görüşünü ifade etmesini iyi buluyorum. Çok dürüst ve çok dolaysız bir insan, üstelik hâlâ genç yaşta. Bunun her zaman göz önünde bulundurulması gerekiyor. Kazanırsa çok mutlu olurum. İşlerin nasıl gideceğini göreceğiz; sonuçların etrafında mutlak bir gizlilik var ve biz bekliyoruz."

Barcelona Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Yamal, sahada oynarken futbol yeteneklerini sergilemek için coşkuyla dolu; ayrıca potansiyeli ve başarıları takdir görüyor. Genç yaşına rağmen büyük bir coşkuya sahip ve bazen görüşünü ifade etmesini anlayışla karşılıyorum."

Sözlerine devam etti: "Bir tür rekabet var ve bu, Messi ile Cristiano döneminde bu kadar yaşanan bir şey değildi. Bana göre her zaman Messi'nin kazanması gerekirdi, ancak onlar adaylıklarını bu şekilde ilan etmiyorlardı. Bu durumu abartmamamız gerekiyor. Tarih yazacak 19 yaşındaki bir gencin insani bir tepkisi bu."

Raphinha, Paris maçına hazır

Laporta, açıklamalarının sonunda, Brezilya Milli Takımı'ndayken sakatlanan Raphinha için üzüntüsünü dile getirerek şöyle dedi: "Sakatlandı, ardından döndü ve burada iyileşti. Doktorlar, Paris maçında forma giymeye hazır olacağını söylüyor. Bunlar kabullenmemiz gereken şartlar."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu, kulübe büyük bir zarar; sanki neredeyse bir sezon hazırlık dönemi gibi. Bu durumu bu yıl içinde değiştiremeyeceğiz. Elimizdeki mevcut oyuncularla savaşmak zorundayız. Bunu önceden biliyorduk ve hazırdık."



