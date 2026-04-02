Laporta: Real Madrid'in Negreira davasında son derece gizli bir çıkarı var

Kısa süre önce Barcelona başkanlığına seçilen Juan Laporta, ünlü "Negreira" davasına ilişkin Real Madrid'in tutumunu eleştirdi ve iki kulüp arasındaki ilişkinin ciddi şekilde zarar gördüğünü vurguladı.

Yaklaşık 3 yıl önce, Barcelona'nın eski hakem komitesi başkan yardımcısı José María Negreira'ya kendi şirketi aracılığıyla 8,4 milyon euro ödediği ortaya çıktı. Bu haber, "Cadena Ser Catalunya" radyosu tarafından ortaya atılmıştı ve dava halen mahkemelerde görülmeye devam ediyor.

Laporta, Perşembe günü "Marca" gazetesinde yayınlanan açıklamalarında şunları söyledi: "Negreira davasında yargılanmadan önce bile suçlandık ve yaptığımız her şeyde her zaman bir tepki oluyor. Buna alıştık. Biz Katalanız ve buna alıştık. Biz Barcelona'yız ve buna alıştık."

Laporta sözlerine şöyle devam etti: "Buna ek olarak, biz başarılıyız ve bu da insanların bu şekilde tepki vermesine alışmamızı sağlıyor. Genel olarak insanlar, özellikle de Barcelona'yı kontrolü altında tutmak, boyun eğdirmek isteyenler... Barcelona'nın şanlı tarihinin bir kısmını silmeye çalıştılar; bize zarar vermek isteyenler hiç durmuyor."

Florentino Pérez ve Real Madrid ile olan ilişkisi hakkında ise şunları söyledi: "Real Madrid başkanıyla ilişkimiz karşılıklı saygıya dayanıyor. Süper Lig'de yer alıyorduk ve çıkarlarımız örtüşüyordu. O dönemde aramızdaki iletişim daha güçlüydü."

Ve ekledi: "Ancak bu iletişim, Negreira davasında ortaya çıkmalarından bu yana kesildi. Bana anlamadığım çeşitli açıklamalar sunuyorlar, ancak Barcelona için bazı başarılar elde etmek istediğim için Süper Lig davasına bağlı kalmanın görevim olduğunu hissettim."

Laporta şöyle devam etti: "Ancak bunun durumu daha da kötüleştirdiğini düşünüyorum. Yargıç (Negreira) davasını her reddettiğinde, radyo veya medyada yapılan bir açıklama gibi kesin bir kanıt sunuyorlar, ancak bu kanıt her zaman değersiz hale geliyor."

Ve şöyle bitirdi: "Bunun arkasında çok gizli bir çıkar var. Yargıçların Barcelona'nın tarafında olduğunu iddia eden televizyon kanallarının söylediklerini haklı çıkarmak için bu süreci uzatmak istiyorlar. Bu durum kurumsal ilişkilerin bozulmasına yol açtı. Kişisel ilişkiler karşılıklı saygı üzerine kurulu olsa da, iki kulüp arasındaki ilişki ciddi şekilde zarar gördü."

