Laporta, Real Madrid’i alaycı bir şekilde eleştirdi: Bazı kulüpler gergin bir ortamda yaşıyor ve ticari şirketler gibi yönetiliyor

Barcelona Başkanı Juan Laporta, Katalan kulübünün başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından düzenlenen resmi göreve başlama töreninde, ezeli rakibi Real Madrid ve kulüp başkanı Florentino Pérez’e sert mesajlar yöneltti ve “Kraliyet Kulübü”nün içinde yaşananların bir endişe ve gerginlik ortamını yansıttığını ima etti.

Konuşmasında Laporta, Real Madrid’de yaşanan son olaylara değindi; ancak kulübün veya başkanının adını anmadan şöyle dedi: “Başka yerlerde, aşırı gerginlik yaşayan, anlamsız basın toplantıları düzenleyen, yönünü kaybetmiş gibi görünen ve aynı sahnelerin tekrarını yaşayanlar var.”

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre Laporta, sözlerine şöyle devam etti: “Biz ise Hans Flick ile daha istikrarlı bir projeye sahibiz. Flick, Barcelona taraftarlarına büyük umut veren bir oyuncu grubuna liderlik ediyor. Ayrıca, sürekli dalgalanmaların yaşandığı futbol dünyasında hiç de kolay olmayan bir iş olan takımın inşasında Deco’nun yaptığı çalışmalar da var.”

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Barcelona başkanının mesajları bununla da kalmadı; kulübün sahiplik modeline de değinen Laporta, mevcut yönetimin Barcelona’nın üyelerine ait kalması konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: “Barcelona’nın üyelere ait bir kulüp olarak kalmasını istiyoruz ve bu da bizi, ticari şirketler gibi yönetilen kulüplerle rekabet edebilmek için daha yaratıcı olmaya zorluyor.”

Ardından bir an durakladı ve şöyle ekledi: “Henüz öyle olmayan, ancak öyle olmak isteyen bazı kulüpler var.” Katılımcılar bu sözleri, Real Madrid’e de yönelik bir ima olarak yorumladı.

Laporta ayrıca, Barcelona yönetiminin, kendisinin “tekrar eden saldırılar” olarak nitelendirdiği durumlara karşı kulübü savunmaya devam edeceğini vurgulayarak şunları ekledi: “Barcelona’yı savunmaya devam etmek için kendimizi güçlü hissediyoruz. Kulübe saldırmayı bırakmayanlar var, ancak Barcelona’yı veya onurunu hedef alan herkes, kurumu her kim olursa olsun savunacak güce ve liderliğe sahip bir başkan ve yönetim kurulu ile her zaman karşı karşıya kalacaktır. Bu bizim taahhüdümüzdür.”