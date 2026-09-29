Avrupa futbolunun içindeki çekişmelerin ve ittifakların boyutunu yansıtan bir tabloda, Barcelona başkanı Joan Laporta, Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği'nin yıllık genel kurulunda kulübünün heyetinin başında yer alırken, Real Madrid ise Florentino Perez'e en yakın isimlerden biri olan Anas Laghari aracılığıyla toplantıya katılmayı tercih etti; bu, mevcut dönemin doğasını yansıtan dikkat çekici bir adım oldu.

Nasser Al-Khelaïfi başkanlığındaki Avrupa Kulüpler Birliği, üye sayısı Racing Santander'in katılımının ardından 850 kulübe yükseldikten sonra yıllık genel kurulunu Danimarka'nın başkentinde düzenliyor. Birliğe ayrıca aralarında Real Sociedad, Athletic Bilbao, Real Betis ve Villarreal'in de bulunduğu bir dizi İspanyol kulübü katılırken, İspanya Ligi'nde mücadele eden Madrid kadın futbol kulübüne de bir koltuk ayrıldı.

En dikkat çekici gelişme ise, Barcelona'nın Laporta önderliğinde tam üye olarak genel kurula resmen katılması oldu. Real Madrid'e ise, temsilcisi Anas Laghari salonda hazır bulunmasına rağmen bir koltuk ayrılmadı. Bu bilgiler İspanyol "Marca" gazetesine dayandırıldı.

Bu durum, Real Madrid'in UEFA ile yaptığı anlaşmanın ardından Avrupa futbolunun çatısı altına dönmesi ve Süper Lig projesinden çekilmesiyle birlikte yaşanıyor; ancak kulübün Avrupa Kulüpler Birliği sistemi içindeki konumu diğer İspanyol kulüplerine kıyasla farklılığını sürdürüyor.









Anas Laghari: Perez'in elçisi

Fas kökenli Fransız bankacı ve mali operasyonlar uzmanı olan Anas Laghari, Florentino Perez'in en yakın danışmanlarından biri olarak kabul ediliyor. Real Madrid başkanının toplantıda bulunmamasına rağmen, Laghari kulübü Avrupa futbolunun önde gelen karar vericilerini bir araya getiren bu toplantıda temsil etti.

Laghari'nin Perez ile ilişkisi çocukluk yıllarına kadar uzanıyor; ayrıca gerek ACS grubu düzeyinde gerekse Real Madrid içinde çeşitli dosyalarda ona danışmanlık yaptı. Bu da onu kulüp başkanının hassas konularda güvendiği en önemli isimlerden biri haline getiriyor.

Toplantıya, aralarında UEFA başkanı Aleksander Ceferin ve genel sekreter Giorgio Marchetti'nin de bulunduğu önemli isimlerin yanı sıra bir dizi üst düzey Avrupa kulübü yetkilisi katıldı. Geçen yıl Roma'daki toplantıya katılan FIFA başkanı Gianni Infantino ise bu kez organizasyonda yer almadı ve son dönemdeki bazı önerilerini, bunların arasında Dünya Kupası'nı özelleştirme fikrini çevreleyen tartışmaların gölgesinde, kendisini temsil etmesi için genel sekreteri Mattias Grafström'ü görevlendirdi.