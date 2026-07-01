Laporta öfkeleniyor: Álvarez, Barcelona hakkında konuşmadı… Ve Atlético’nun insafına kalmayacağız

Barcelona Başkanı Juan Laporta, 2026 Dünya Kupası’na ilişkin son açıklamalarının ardından kulübü ve taraftarları tarafından eleştirilen Atlético Madrid’in Arjantinli forveti Julián Álvarez’i savundu.

Alvarez, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Avusturya'yı 2-0 mağlup ettikten sonra, hayalini gerçekleştirmek için önümüzdeki yaz transfer döneminde Atlético Madrid'den ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Arjantinli forvetin açıklamaları Atlético Madrid kulübünü öfkelendirdi; bu durum, kulübün Alvarez’in önümüzdeki sezon takımda kalacağını ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını kesin bir dille belirtmesine neden oldu.

Laporta, Katalan "Sport" gazetesinde yer alan açıklamalarında bu konuya değinerek şunları söyledi: "Julian (Alvarez) Barcelona hakkında konuşmadı, ancak kulüp değiştirmek istediğine dair bir ipucu verdi."

Laporta sözlerine şöyle devam etti: “(Alvarez) Manchester City’ye gitmeden önce bile her zaman Barcelona’nın radarındaydı, ancak o dönemde transferi mali açıdan tamamlayamamıştık.”

Şöyle devam etti: “Atlético Madrid ile görüştüm, Deco bir teklif sundu. (Alvarez’in) gelmek istediğini biliyoruz. Tüm saygımızla, onlara bir teklif aldıklarını söyledik; onlar da alternatifleri olmadığı için satmak istemediklerini söylediler.”

Şöyle devam etti: "Teklifi uygun gördüğümüz sürece geçerli tutacağız, ancak Atlético'nun insafına kalmayacağız. İsteğimizi biliyorlar. Eğer transferi gerçekleştirmek isterlerse, harika olur, ancak teklifin süresi sınırlıdır."

Barcelona başkanı, Julian Alvarez konusunda Atlético Madrid’in Katalan kulübü aleyhine İspanya ve Uluslararası Futbol Federasyonlarına yaptığı şikayetten de bahsetti.

Laporta bu konuda şunları söyledi: “Stratejilerinin neye dayandığını bilmiyorum. Atlético ile daha önce birçok transferi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Belki bu transfer daha hassas bir konu, ancak teklifimiz iyi.”

Laporta sözlerine şöyle devam etti: “Uygun gördüğümüz zamana kadar sürdüreceğimiz önemli bir çaba sarf ediyoruz. Umarım Atlético Madrid fikrini değiştirir ve teklifi kabul eder; eğer kabul etmezlerse, ne yapacağımıza o zaman karar vereceğiz.”

Son olarak şunları ekledi: “UFA ve UEFA’ya başvurma konusuna gelince, bunun ne gereği var bilmiyorum, ancak sorun çıkarmak isteyenler var.”