Laporta’nın açıklamalarının ardından… Atlético Madrid’in Julián Álvarez’ın satışına ilişkin tutumu değişti mi?

Pazartesi günü yayınlanan bir haber, Atlético Madrid’in, Barcelona Başkanı Juan Laporta’nın “Roji-Blancos” oyuncusu Julián Álvarez hakkındaki açıklamalarına ilişkin tutumunu ortaya koydu.

Barcelona Başkanı Juan Laporta, yarın Salı akşamı oynanacak olan Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ve Fransa milli takımları arasında gerçekleşecek kritik maçı izlemek üzere ABD'nin Dallas kentine gitti.

Alvarez hakkında konuşan Laporta, oyuncunun İsviçre karşısında sergilediği performansı övdü, ancak transfer konusunda temkinli bir tavır sergiledi: “Teknik direktör ve teknik kadronun beğenisini kazanan devasa bir teklif sunduk, ancak bu teklif belirli bir süre için geçerli ve süresiz değil.”

Laporta sözlerine şöyle devam etti: “Atlético yönetimi ile şahsen temasa geçtim ve teklifimizin, uygun bir yedek bulana kadar geçerli olacağını ve onlara herhangi bir baskı uygulamayacağımızı açıkladım,” ancak teklifin mali değerini açıklamayı reddetti.

Buna rağmen “Mundo Deportivo” gazetesi, Atlético’nun oyuncunun ayrılmasını istemediğini, özellikle de Barcelona’ya transferini tamamen reddettiklerini yazdı. Üstelik, Barcelona’nın Julian’ın kendilerine katılmayacağı gerçeğini kabullenmeye başladığına inanıyorlar.

Gazete, durumun hala aynı olduğu için Barcelona başkanının açıklamalarına kayda değer bir tepki gelmediğini vurguladı.

Ancak bazı diğer haberler daha özel nitelikte. Şu anda, Atlético Madrid’in transferlere harcadığı 80 milyon avroyu karşılamak ve böylece yeni oyuncuları kadroya katabilmek için oyuncularını satmak zorunda olduğu söyleniyor.

Bundan daha yanlış bir şey olamaz, çünkü Grimaldo, Hjulmand ve Kang-in Lee (Güney Koreli oyuncunun transferi henüz resmi olarak açıklanmadı) ile yapılan sözleşmeler, 2026/27 sezonu için ayrılan transfer bütçesi kapsamında yer alıyordu.

Bu üç transferin toplam tutarı, Atlético Madrid’in geçen sezon transferlere harcadığı tutara denk geliyor.

Bununla birlikte, bundan sonra plan, yeni oyuncularla sözleşme imzalamadan önce mevcut oyuncuların ayrılmasına izin vermektir. Başka bir deyişle, bu üç transferin tamamlanmasının ardından, yeni transferlere yer açmak için bazı oyuncuların satılması zamanı gelecektir.

Ancak Atlético’nun şu anda oyuncu satmaya ihtiyacı yok, özellikle de sermayede beklenen artış göz önüne alındığında. Bu paranın büyük bir kısmı spor projesine ayrılacak.

Arjantinli oyuncu şu anda Dünya Kupası’na odaklanmış durumda. Atlético Madrid’den ayrılmanın “hayalini” gerçekleştirmek için en iyi seçenek olduğunu söyledikten sonra, Julián, Arjantin’in maçlarının ardından medyaya yaptığı açıklamalarda geleceği hakkında bir daha konuşmadı.

Barcelona'ya transfer olmasının imkansız olduğunu fark eden Alvarez için, ayrılmak isterse İngiltere'ye dönmek tek seçenek gibi görünüyor.

Bu bağlamda, “The Independent” gazetesi Pazar günü, Arsenal’in Julian Alvarez’ı transfer etmek için yeni bir girişimde bulunmayı planladığını, Atlético Madrid’in Barcelona veya Real Madrid ile pazarlık yapmayı reddetmesi durumunda Londra’nın tek seçenek olacağını ve Wanda Metropolitano Stadyumu’na yakında bir teklifin ulaşabileceğini bildirdi.

Büyük bir meblağ ve Giokeris gibi bir forvet, bu transferin anahtarı olabilir; ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, Atlético Madrid, Julian Álvarez’ın ayrılmasını istemiyor.