Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübünü ve ezeli rakibi Real Madrid'i ilgilendiren çeşitli konuların yanı sıra Kylian Mbappe ve Raphinha'nın sakatlığı hakkında konuştu.

Joan Laporta, Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen ve daha önce Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) olarak bilinen Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin (EFC) otuz üçüncü toplantısının başlıca isimlerinden biriydi.

Laporta, bu etkinliğin kenarında "Mundo Deportivo" gazetesine bir röportaj verdi.

Bu, Barcelona kulübünün "Süper Lig" kurma girişimi nedeniyle Avrupa Kulüpler Birliği'nden çekilmesinin ardından bu örgüte tam üye olarak ilk kez katılımı oldu.

Laporta, yaz boyunca Julian Alvarez üzerinden çıkan tartışmaya rağmen Atletico Madrid kulübünün CEO'su Miguel Angel Gil Marin ile iyi bir uyum sergiledi.

Real Madrid'e gelince, toplantıya katılmadı; ancak Laporta, Barcelona'nın Florentino Perez'e karşı, Katalan kulübünü İspanya Ligi'nde yedi kupa çalmakla suçlaması üzerine açtığı davayla ilgili ona bir mesaj göndermek için fırsatı değerlendirdi. İki tarafın önümüzdeki 25 Kasım'da Madrid'de bir uzlaşma oturumuna katılması planlanıyor.

Laporta şöyle konuştu: "Evet, Barcelona'nın Avrupa Futbol Kulüplerine dönüşünde gördüğü sıcak karşılamayı takdir ediyoruz. Ayrıca örgüt içinde önemli bir rol üstlenmek üzere davet edilmemizi de takdir ediyoruz. Barcelona'nın Avrupa Kulüpler Birliği'ne dönüşünde kilit bir rol oynayan Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye kişisel şükranlarımızı sunuyoruz."

Şöyle devam etti: "Bu konuya, Barcelona'nın Avrupa kurumlarındaki katılımında her zaman gösterdiği aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahada verdiğimiz çetin rekabetin yanı sıra bizi ortak bir amaç birleştiriyor: Turnuvaları iyileştirmek, kulüplerimizin mali durumunu güçlendirmek, genç yeteneklere fırsat vermek ve elbette oyuncularımızı korumak için birlikte çalışmak."

Şunları ekledi: "Şimdi, sezona hazırlık dönemi niteliğindeki bu ara dönemler hakkında bir endişe var. Uluslararası futbola gelince, sakatlıklar şu an olduğu gibi çok yaygın olduğu için bazı endişeler var ve ne yazık ki Barcelona'da Eric Garcia, hafif olduğu anlaşılan bir sakatlık yaşadı. Ayrıca Raphinha'nın bir rahatsızlık hissetmesi nedeniyle Brezilya maçından çıkmak zorunda kaldığını duydum ve bu sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu göreceğiz."





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Mbappe'nin sakatlığı ve kaçış söylentileri

Laporta ekledi: "Aynı şey Real Madrid'in başına Mbappe ile geldi. Sakatlığın tam olarak ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorum ve umarız ciddi olmaz."

Mbappe'nin Real Madrid'e dönmek için sakatlık bahanesiyle Fransa maçlarından kaçtığı söylentileri hakkında Barça başkanı şu yorumu yaptı: "Bu konuda, medyada yayınlananların ötesinde ek bir bilgim yok. Hepimiz bir noktada bunu düşünüyoruz, ancak gerçek şu ki, oyuncularımızın kulüplerimizde etkin bir şekilde yer almasını ve bizimle oynamaya tam anlamıyla hazır olmalarını istiyoruz. Milli takıma katılmaları gerektiğini biliyoruz; bu bir yükümlülük ve biz buna saygı duyuyoruz, ancak biz onları kulüplerimizle oynamaları için çalıştırıp hazırlıyoruz."

Miguel Angel Gil Marin ile buluşmaya ilişkin şunları söyledi: "Dost canlısı ve mükemmel bir insan. Buluştuğumuzda, iki kulübümüz arasındaki iyi ilişkiyi ve kişisel ilişkimizi korumamız gerektiğinde hemfikir olduk. Onu çok takdir ediyorum, o da bunu biliyor ve ben de onun sevgisini hissediyorum; birbirimizi gördüğümüzde hemen kucaklaştık. Anlaşmazlıkları aştığımızı ve ilişkimizi olması gerektiği gibi yeniden başlattığımızı düşünüyorum. Benim için çok değerli biri olduğu için çok mutluyum."

Florentino Perez ile kriz ve Paris karşılaşması

Joan şöyle dedi: "Peki ya Real Madrid? Barcelona, Florentino Perez'in bir basın toplantısındaki açıklamalarının ardından bir uzlaşmaya varmayı amaçladığı bir dava açtı."

Ekledi: "Kabul edemeyeceğimiz şey, gerçeğin çarpıtılması ve her alenen konuştuklarında Barcelona'ya saldırmalarıdır. Hukuk departmanımız bu durumlara tepki veriyor ve daha yargılanmadan önce bile bizi mahkûm eden ve doğru olmayan şeyler söyleyen herkesle ilgileniyoruz; aynı yaklaşımla çalışmaya devam ediyoruz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım bu durumu düzeltirler ve çözülür. Bildiğiniz gibi, Real Madrid ile ilişkiler kötüye gitti. Negreira davasında ortaya çıktılar; bunu, davayı uzatmak ve kendi televizyon kanallarının eylemlerini ve önceden hazırlanmış bir anlatıyı haklı çıkarmak için bir girişim olarak anlıyoruz. İşte anlaşmazlık burada yatıyor; aramızdaki mevcut ilişki yok denecek kadar az."

Laporta'ya şu soru soruldu: Al-Khelaifi ile Barcelona ile Paris Saint-Germain arasında bir Şampiyonlar Ligi finali oynanma olasılığı hakkında konuştunuz mu? Şu yanıtı verdi: "İkimiz de şu anda Avrupa'nın en iyi iki takımına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Onlar şu anda Avrupa şampiyonu, biz de harika bir futbol ortaya koyuyoruz. Avrupa'nın en güçlü karşılaşması olacağını düşünüyorum. Barcelona'ya karşı Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain'e karşı Barcelona. Bir sonraki maçımız 20 Ekim'de oynanacak; konuştuk ve bu istisnai maçtan önce Paris'e gidip onunla buluşmak benim için bir memnuniyet olacak."

Laporta ve Ballon d'Or

Ballon d'Or ödülü için oylama sona erdi ve Laporta bu konuda şöyle yorum yaptı: "Bildiğiniz gibi, bir Barcelona taraftarı ve başkanı olarak, bir Barcelona oyuncusunun kazanmasını diliyorum. Birçok aday var ve onlarla son derece gurur duyuyoruz. Eğer Lamine Yamal kazanırsa, harika bir sezon geçirdiği ve özel performansıyla futbol dünyasını keyiflendirdiği için çok mutlu olurum."

Ekledi: "Bu sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve hâlâ yüksek bir seviyede oynuyor. Kendisinin de dediği gibi, seyircileri keyiflendiren oyunculardan biri ve önümüzdeki ayın yirmi altısında ne olacağını göreceğiz, ancak adaletin yerini bulacağına ve bir Barcelona oyuncusunun kazanacağına güveniyoruz. Eğer kazanan Lamine olursa, son derece mutlu oluruz."

Önümüzdeki pazar günü Spotify Camp Nou'da kadınlar El Clasico maçı oynanacak ve Laporta bu konuda şöyle konuştu: "Evet, harika bir takımımız var. Bildiğiniz gibi, onu yeniledik ve bazı değişiklikler yaptık. Bazı özel oyuncular ayrıldı, ancak Barcelona kadın takımındaki yeni oyuncular mükemmel bir performans sergiliyor. Hâlâ galibiyetler alıyor ve çok yüksek bir seviyede oynuyoruz; El Clasico'da ne olacağını göreceğiz."