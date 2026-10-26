Real Madrid, bu gece Londra'da düzenlenecek Ballon d'Or törenine büyük bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé, Ballon d'Or'u kazanmaya aday en önemli isimler arasında yer alıyor; onunla birlikte Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal ve Bayern Münih'in forveti Harry Kane de listede bulunuyor.

"The Athletic" gazetesine göre, Real Madrid başkanı Florentino Perez bu etkinliğe katılmak üzere Londra'ya gidecekler arasında yer almayacak.

Real Madrid heyetinde kulübün kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueño, Marc Cucurella, Yan Diomande (en iyi genç oyuncu Kopa Ödülü'ne aday), kadın futbolcu Felicia Schröder ve elbette Kylian Mbappé'nin yer alması bekleniyor. İngiliz basınına göre, pazar akşamı İspanya Ligi'nde Barcelona filelerine iki gol atan (2-1) Fransız forvetin Ballon d'Or'u kazanacağına Real Madrid oyuncuları tam anlamıyla inanıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Barcelona başkanı Joan Laporta, Ballon d'Or töreninin yetmişinci edisyonuna katılmak üzere 23 kişiden oluşan büyük bir heyetin başında bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.