Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz ağustos ayının sonlarında Inter Milan'ın kaptanı Lautaro Martinez ile anlaşma sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler hakkında açık yürekli konuştu.

Barcelona Sportif Direktörü Deco, bu görüşmelere dair bazı ayrıntıları daha önce açıklamış olsa da, temasların yaşandığını Laporta bizzat doğruladı ve durumun nasıl geliştiğini anlattı. "Corriere dello Sport" gazetesine yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "İnanılmaz bir oyuncu; onu kadromuza katma fırsatını ne pahasına olursa olsun kaçırmak istemedik. Bu yüzden Başkan Marotta'yı aradım, o da bana oyuncunun satılık olmadığını söyledi."

Katalan gazetesi "Sport"un aktardığına göre Laporta, Lautaro'nun transfer fikrine aslında sıcak baktığını, ancak Inter Milan kulübüne ve başkanına duydukları saygıdan dolayı bu işten vazgeçtiklerini belirtti.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Inter 'hayır' dedi ve ayrılık konusundaki nihai kararın oyuncunun elinde olmadığını fark ettik; çünkü kulüp onu elinde tutmak istiyordu. Bunun üzerine, kendisine büyük saygı duyduğum Beppe Marotta'ya duyduğum hürmetten dolayı onu kadromuza katma çabalarımızı durdurduk ve iş burada son buldu."

Blaugrana Kulübü Başkanı, sözleşmesinde Barcelona'nın istemesi hâlinde onu kadrosuna katmasına imkân tanıyan bir serbest kalma bedeli maddesi bulunan Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas hakkında da konuştu.

Laporta, Katalan kulübünün onun teknik direktörlük kariyerini yakından takip ettiğini, ancak yakın gelecekte teknik ekipte herhangi bir değişiklik olmayacağını belirterek şöyle dedi: "O, kulübün evlatlarından biri ve Como takımıyla yakaladığı başarıdan son derece mutluyuz; bunu fazlasıyla hak ediyor. Onun 'Camp Nou' sahasına geri dönmesini dört gözle bekliyoruz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Fabregas bizim zihniyetimizi ve Barcelona vizyonunu herkesten daha iyi biliyor. Burada yetişti ve burası her zaman onun evi olarak kalacak; futbol anlayışına da hayranız. Bununla birlikte, şu an elimizde Flick gibi harika bir teknik direktör var ve onun neler başarabileceğini zaten gördünüz."

Laporta, Blaugrana takımının sportif projesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi ve Barcelona'nın sportif açıdan artık gerçekten dünyanın büyük kulüpleri arasında yer aldığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Dünyanın gözlerini yeniden üzerimize çektik ve bu teknik direktör beğenimizi kazandı, güvenimizi de kazandı. Ancak kendi içimizde 'alçaktan uçmamız', yani mütevazı kalmamız ve ayaklarımızın yere sağlam basması gerektiğini birbirimize hatırlatıyoruz. Gevşemeye yer yok; çünkü her şeyi elde etmek için mücadele etmek zorundayız."