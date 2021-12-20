Laporta kredi onayını aldı: Barcelona’nın ekonomik kurtuluş planı ‘Espai Barca’

Laporta yönetim kurulu, projenin finansmanını talep etmek için yapılan referandumu %87,8 oyla kazandı.

Barça; yeni Camp Nou, yeni Palau Blaugrana, çeşitli ofis ve restoran binaları, bir otel ve bölgenin şehirleşmesini içeren Espai Barça planının çalışmalarını finanse etmek için 1,5 milyar euro kredi almak için işlemlere başlayabilir. Stadyumun çevresini de belediye meclisi ile anlaştıktan sonra Barcelona yapacak. Bu pazar günü yapılan referandumda oy kullanma hakkına sahip üyeler, Laporta'ya mümkün olan en kısa sürede Camp Nou'da inşaata başlamak için kredi alma yetkisi verdi.

Barcelona tüzüğüne göre kulüp bütçesinin yüzde 10'unu aşan krediler için mecliste 2/3 çoğunluk sağlaması gerekir. Ardından tasarı tüm kulüp üyelerine açılarak oylama yapılır.

"Tarihi bir gün oldu. Ortaklar topluca Espai Barça'nın finansmanı lehinde oy kullandılar ve mecliste zaten onaylamış olan delegelerin kararını onayladılar" diyen Joan Laporta, "özellikle üyelere teşekkür etti. Bugün 'bir kulüpten daha fazlasını' ortaya koydular.

Finansman sorunu halledilirse, yeni stadyumun üzerindeki çalışmaların önümüzdeki yaz başlaması planlanıyor. Yöneticiler tarafından belirlenen takvimde belirtildiği gibi, yeni Camp Nou'nun inşası 2022'nin üçüncü çeyreğinde başlayacak ve 2025 yılının sonunda bitmesi planlanıyor. 105 bin kişilik kapasitenin korunması bekleniyor.

Kredi nasıl geri ödenecek?

Barcelona ekonomik olarak sorunlu bir durumda. Futbol takımı maaşlarında 10 milyonlarca euro boşluk yaratmadan yeni bir oyuncu ile anlaşmak imkansız. Bu nedenle kulüp, yeni Espai Barça'nın inşasına kendi fonlarını koyamıyor. 2014'te onaylanan ilk projede Bartomeu yönetim kurulu, 200 milyon euro banka kredisi ve Camp Nou isim hakkından elde edilecek 200 milyon Euro için kendi fonlarından 200 milyon yatırım sözü verdi. Ancak şu anda kulübün kasasından para enjekte etmeye güç yetmiyor, çünkü kasada sadece örümcek ağları var.

Çalışmaları başlatmak ve bitirmek için Barcelona, ​​Bartomeu'nun stadyumu ve diğer binaları finanse etme görevi sırasında kendisini en iyi seçenek olarak konumlandıran Goldman Sachs yatırım fonundan 1.5 milyar Euro kredi talep etmeye karar verdi. İlk beş yılı ödemesiz, yani inşaat bitene kadar Barça'nın bir euro geri vermesine gerek kalmadan 35 yıl taksitle kredi ile geri ödenecek. Kulübün CEO'su Ferran Reverter'e göre faiz, %2 ile %3 arasında olacak. Espai Barca planına göre kulüp, bugünden 200 milyon euro daha fazla gelir elde edecek ve böylece kredi geri ödenebilecek.

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